Yeşilyurt’ta asfalt çalışmaları son sürat

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesi Belediye Başkanı Mehmet Çınar, asfaltlama konusunda çok ciddi hizmetler ürettiklerini belirtti.

İlçede yapılan asfalt çalışmalarını değerlendiren Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, daha güzel ve daha modern bir Yeşilyurt için fiziki belediyecilik çalışmalarına önem verdiklerini söyledi. Başkan Çınar, "Bizim için önemli olan kalıcı ve güzel işler yapmaktır. Bugüne kadar yaptığımız çalışmalarda buna özen gösterdik. Hemşehrilerimizin hayatını kolaylaştırmanın yanı sıra ilçemize artı değer katmak amacıyla belirlediğimiz program dahilinde 7/24 hizmet veriyoruz. Hızla gelişen bir ilçe olmamız nedeniyle ihtiyaçlarda bu doğrultuda artmaktadır. Bizlerde halkımızın ihtiyaçlarını akıllı, doğru ve kalıcı yatırımlarla gidermeye özen gösteriyoruz. İlçemizde ki yaşam kalitesi daha iyi bir seviyeye çıkarmak adına çaba sarf ediyoruz. Her şey daha güzel, daha yaşanabilir bir Yeşilyurt için” dedi. Asfaltlama konusunda çok ciddi hizmetler ürettiklerini ve üretmeye de devam edeceklerini dile getiren Başkan Çınar, “Vatandaşlarımızın ve mahallelerimizin sorunlarına köklü çözümler üretmek için ekiplerimiz mesai gözetmeksizin çalışmalarını büyük bir titizlikle sürdürmektedir. Fen İşleri Müdürlüğümüze bağlı asfalt ekiplerimiz ilçemizin dört bir tarafında asfalt dökümü, bakım-onarım ve yenileme çalışmalarına devam ediyorlar. Yolları kaliteli, nitelikli ve akıcı olan kentlerin her alanda geliştiğini ve büyüdüğü bir aşikardır. Bizlerde hayatın her alanını etkileyen ulaşım ağımızın konfor düzeyini artırma anlamında bugüne kadar rekor seviyede hizmetler üretirken, aynı kararlılık ve azimle milletimizin hizmetkarı olmaya devam ediyoruz. Personellerimiz, korona virüs tedbirlerine dikkat ederek yapılması gereken işleri belli bir plan halinde sürdürüyor. Bizim vatandaşlarımıza hizmet etmek için sahada olup çalışmamız gerekiyor. İlçemizdeki ulaşım ağını daha akıcı ve konforlu hale getirmek, araç ve yaya trafiğindeki akıcılığı artırmak için ekiplerimiz ilçemizin her noktasında başarıları hizmetlerine her geçen bir yenisini daha eklemektedir. Üretken, planlı, yapıcı ve etkin bir anlayışla çalışmalarımızı her geçen gün artıracağız. Saha çalışmalarını büyük bir özveri ve gayretle sürdüren, ilçemizin her mahallesinde alın terleri döken personellerimizi yürekten kutluyorum. Yeşilyurt’umuzu yollarıyla, parklarıyla, sosyal yaşam alanlarıyla yeniliklerle buluşturmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.