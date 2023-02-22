Yeşilzeytin nasıl yazılır, yeşilzeytin yazımı nasıl olmalıdır? Yeşilzeyin ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Yeşilzeytin iki farklı kelimenin bir araya gelmesiyle oluşmuştur. Kelimelere ayrı ayrı bakıldığında farklı anlamlara sahipken bir arada olduğunda farklı bir anlamı ifade etmektedir. Yeşilzeytin kelimesinin kullanım alanı oldukça yaygındır. Özellikle bir zeytin türünü ifade etmek için kullanılan yeşilzeyin kelimesi birleşik yapılı bir kelimedir. Birleşik yapılı bir kelime olan yeşilzeytin doğru yazılışı da sık sık kişiler tarafından araştırılmaktadır.

Yeşilzeytin nasıl yazılır?

Yeşilzeytin TDK sözlüğe göre "zeytinin salamura edilmiş yeşil renkli türü" anlamına gelmektedir. Cümle içinde isim görevi göre yeşilzeytin yazımı yanlış yapılan kelimeler arasındadır. Özellikle de siyah zeytinin ayrı yazılmasına karşılık yeşilzeytin yazımı da sıklıkla karıştırılır. Yeşilzeytin TDK yazım kılavuzuna göre birleşik şekilde yazılmalıdır. Yeşilzeytin ayrı mı yazılır sorusunun cevabı ise TDK yazım kılavuzuna göre belirlenebilir:

Yeşilzeytin – Doğru Kullanım

Yeşil zeytin – Yanlış Kullanım

Yeşilzeytin bitişik mi yazılır?

Yeşilzeytin dilimizde sık sık kullanılan kelimelerden biridir. Yeşil ve zeytin kelimelerinin bir araya gelmesi ile oluşmuş olan yeşilzeytin kelimesi birleşik yapılıdır. Birleşik yapılı kelimeleri yazarken kişiler sıklıkla hataya düşebilmektedir. Yeşilzeytin kelimesi de bunlardan biridir. Yeşilzeytin yazımı birleşik şekilde olmalıdır. Ayrı ayrı yazıldığında ise verilmesi gereken anlam değişmekte ve yazım yanlışı yapılmaktadır. Yeşilzeytin doğru yazılışı ve yanlış yazılışı ile ilgili örnek cümleler şu şekildedir: