MAGAZİN

Yeşim Salkım'dan mayo isyanı

MAGAZİN HABERLERİ  | 30.06.2018 10:22 | Son Güncelleme

Yeşim Salkım mayolu yakalandı, muhabirlere seslendi. Kızlarının öpücük yağmuruna tuttuğu Yeşim Salkım’ın keyfi yerindeydi.

Yeşim Salkım'dan mayo isyanı

Bodrum’da ailesi ile tatil yapan Yeşim Salkım önceki gün Gölköy Lavinya Beach’te denize girdi.

Kızları Gizem ve Meryem Ada'yla denizin ve güneşin tadını çıkaran Yeşim Salkım, “Beni mayoyla çekip ne yapacaksınız? Görüntü ortada… Sesimle kazanan bir sanatçıyım, fiziğimle değil. Beni değerlendirenler sesime baksın” ifadelerini kullandı.

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Yeşim Salkım, ilk eşi Mustafa İmre’den olan büyük kızı Gizem’i geçen yıl Ozan Düzbaş ile evlendirmişti.

Oyuncu Hakan Eratik’ten dünyaya gelen kızı Meryem Ada ise 8 yaşında. Bodrum’da ailesi ile tatil yapan Yeşim Salkım önceki gün Gölköy Lavinya Beach’te denize girdi. Yanında kızları, damadı ve dünürleri Ahmet-Yeter Düzbaş da vardı.

SALKIM'DAN BALIK ETLİ PAYLAŞIMI

Yeşim Salkım geçtiğimiz gün yaptığı paylaşımla da dikkat çekti. Salkım sosyal medyadan "Türk kadını sevdiği adam sarılınca kemikleri ona batmasın diye balık etlidir. O zaman rejimler iptal konu kapanmıştır" notunu paylaştı,


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Yeşim Salkım Yeşim Salkım mayo

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