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Yeşim Salkım'dan Seyhan Soylu hakkında suç duyurusu

05.03.2021 17:41 | Son Güncelleme:
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Yeşim Salkım'dan Seyhan Soylu hakkında suç duyurusu

Yeşim Salkım, Sisi lakaplı Seyhan Soylu'nun kendisine sosyal medyadan hakaret ettiği iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na avukatları aracılığıyla suç duyurusu dilekçesi sunan Yeşim Salkım, Seyhan Soylu'nun sosyal medya hesabı Instagram üzerinden hakaret ettiğini iddia etti. Dilekçede, Seyhan Soylu hakkında daha önce de hakaret ettiği gerekçesiyle tedbir kararı verildiği ancak kendisinin bu karara rağmen yüzlerce paylaşımda bulunduğu anlatıldı.

HAKAN UZAN İLE EVLİLİĞİNE ATIFTA BULUNDU

Seyhan Soylu'nun 18 Ağustos ve 13 Aralık 2020 tarihleri arasındaki sosyal medya paylaşımlarına yer verilen dilekçede, Soylu'nun Instagram'da 1 milyonu aşkın takipçisi olduğu, dolayısıyla hakaret eylemlerinin aleni olduğu ifade edildi. İstanbul 1. Aile Mahkemesi'nin Seyhan Soylu'nun üzeri kapalı hakaretlerinin Yeşim Salkım'a yönelik olduğunu tespit ettiği ve tedbir kararının ihlali nedeniyle zorlama hapsi uygulanmasına karar verdiği de anlatılan dilekçede, Salkım'ın şarkılarından bahsedildiği, eski eşi Hakan Uzan'ın ve ailesinin uluslararası hukuk önünde yaşadığı problemlere atıfta bulunulduğu ifade edildi.

Soylu'nun üstü kapalı paylaşımlarındaki hakaretlerin tamamının Yeşim Salkım'a yönelik olduğunun sabit olduğu belirtilerek "Zincirleme şekilde hakaret" suçundan hakkında dava açılarak cezalandırılması talep edildi.


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Seyhan Soylu Yeşim Salkım
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