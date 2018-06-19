MAGAZİN

"Yeşim Salkım’ın asistanıyız" diyerek kuyumcuları dolandırdılar

MAGAZİN HABERLERİ  | 19.06.2018 13:25 | Son Güncelleme

Ünlü sanatçı Yeşim Salkım, asistanı olduğunu söyleyerek yüklü miktarda takı ve mücevher alıp kuyumcuları dolandıran 2 kişi hakkında avukatı aracılığıyla suç duyurusunda bulundu

"Yeşim Salkım’ın asistanıyız" diyerek kuyumcuları dolandırdılar

Yeşim Salkım, kendisinin asistanı olduğunu ve klip çekiminde kullanmak üzere takı almak istediklerini söyleyip kuyumcuları yüklü miktarda dolandırdığını iddia ettiği Ahmet M. ve Sena A. hakkında suç duyurusunda bulundu.

Salkım’ın avukatı Ersoy Akdemir İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na sunduğu şikayet dilekçesinde, “Tarafımızca alınan duyumlara göre şüpheliler, kamuoyunca tanınan ve adına itibar edilen ünlü sanatçı Yeşim Salkım’ın şöhretini ve itibarını kullanarak birden fazla kuyumcu ve mücevher mağazasını dolandırmışlardır. Şüpheliler, söz konusu eylemleri Şevval Sam ve Nebahat Çehre’nin de adını kullanarak işlemişlerdir” ifadelerine yer verdi.

YÜKLÜ MİKTARDA TAKI ALDILAR

Ahmet M. ve Sena A.’nın birçok kuyumcu ve mücevher mağazasına giderek Yeşim Salkım’ın asistanı olduklarını söyledikleri belirtildi. Kuyumculardan klip çekiminde kullanılmak üzere yüklü miktarda takı ve mücevher alarak dolandırıcılık suçunu işledikleri kaydedildi.

Dilekçede, “Müvekkil Yeşim Salkım'ın ismi kullanılarak takıların bir süreliğine kendilerinden alındığını iddia eden bazı mücevher mağazası ve kuyumcular, müvekkile ulaşarak konuyla ilgili bilgi vermişler ve verdikleri takıları geri istemişlerdir. Tüm bu olaylardan habersiz olan müvekkil, mağaza sahiplerine mal sahiplerini hiçbir şekilde tanımadığını, bu isimlerde çalışanlarının bulunmadığını ve olaydan haberdar olmadığını iletmiştir” denildi.

Şüphelilerin, kuyumculardan aldıkları takı ve mücevherleri, başka bir mağazaya değerinin oldukça altında bir fiyata sattıklarının belirlendiği kaydedildi.Suç duyurusu dilekçesinde, Yeşim Salkım’ın hiçbir bağlantısının bulunmadığı halde ismini kullanarak kuyumcuları dolandırdığı iddia edilen Ahmet M. ve Sena A.’nın, “dolandırıcılık”, “nüfuz ticareti”, “başkasına ait kimlik bilgilerinin kullanılması” suçlarından cezalandırılması talep edildi.

PARTNER'Zeynep artık benden daha meşhur''Zeynep artık benden daha meşhur'
Aleyna Tilki'nin göbeğinde dikkat çeken detayAleyna Tilki'nin göbeğinde dikkat çeken detay
'Yeter artık' dedi kalçalarıyla barıştı! 'Yeter artık' dedi kalçalarıyla barıştı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Yeşim Salkım Yeşim Salkım dolantırıcı

En Çok Okunan Haberler

Sergio Ramos, De Gea'yı penaltı sırasında yanılttı!

Sergio Ramos, De Gea'yı penaltı sırasında yanılttı!

Gabar Dağı ve Siirt'ten kahreden şehit haberi!

Gabar Dağı ve Siirt'ten kahreden şehit haberi!

Times: Bıçak sırtındaki seçimde Erdoğan'ın popülaritesi azalıyor

Times: Bıçak sırtındaki seçimde Erdoğan'ın popülaritesi azalıyor

Tansu Çiller AK Parti mitingine neden katıldı? Flaş iddia

Tansu Çiller AK Parti mitingine neden katıldı? Flaş iddia

Binlerce Suriyeli 24 Haziran seçimlerinde oy kullanacak!

Binlerce Suriyeli 24 Haziran seçimlerinde oy kullanacak!

3 erkek genç kadına cehennemi yaşattı! 'Eğlenmek için bir .. lazım'

3 erkek genç kadına cehennemi yaşattı! 'Eğlenmek için bir .. lazım'

İlginizi Çekebilir

Aleyna Tilki klip çekiminde set çalışanlarına iftar yaptırmadığı iddialarına cevap verdi

Aleyna Tilki klip çekiminde set çalışanlarına iftar yaptırmadığı iddialarına cevap verdi

Damla'nın Survivor hayatı bitti mi?

Damla'nın Survivor hayatı bitti mi?

Demet Akalın vantilatörün azizliğine uğradı

Demet Akalın vantilatörün azizliğine uğradı

Pınar Altuğ: 'Artık bu kadar da olmaz'

Pınar Altuğ: 'Artık bu kadar da olmaz'

Mustafa Ceceli'nin yalanı ortaya çıktı!

Mustafa Ceceli'nin yalanı ortaya çıktı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Seren Serengil'in makyajsız hali olay oldu

Seren Serengil'in makyajsız hali olay oldu

İdo Tatlıses'in son hali korkuttu

İdo Tatlıses'in son hali korkuttu

Aleyna Tilki'nin göbeğinde dikkat çeken detay

Aleyna Tilki'nin göbeğinde dikkat çeken detay

'Yeter artık' dedi kalçalarıyla barıştı!

'Yeter artık' dedi kalçalarıyla barıştı!

Nez ve annesine cinsel içerikli mesajlar atan tacizcinin hapsi istendi

Nez ve annesine cinsel içerikli mesajlar atan tacizcinin hapsi istendi

12 ünlünün unutmak istediği halleri

12 ünlünün unutmak istediği halleri

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.