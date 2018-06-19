"Yeşim Salkım’ın asistanıyız" diyerek kuyumcuları dolandırdılar

Yeşim Salkım, kendisinin asistanı olduğunu ve klip çekiminde kullanmak üzere takı almak istediklerini söyleyip kuyumcuları yüklü miktarda dolandırdığını iddia ettiği Ahmet M. ve Sena A. hakkında suç duyurusunda bulundu.

Salkım’ın avukatı Ersoy Akdemir İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na sunduğu şikayet dilekçesinde, “Tarafımızca alınan duyumlara göre şüpheliler, kamuoyunca tanınan ve adına itibar edilen ünlü sanatçı Yeşim Salkım’ın şöhretini ve itibarını kullanarak birden fazla kuyumcu ve mücevher mağazasını dolandırmışlardır. Şüpheliler, söz konusu eylemleri Şevval Sam ve Nebahat Çehre’nin de adını kullanarak işlemişlerdir” ifadelerine yer verdi.

YÜKLÜ MİKTARDA TAKI ALDILAR

Ahmet M. ve Sena A.’nın birçok kuyumcu ve mücevher mağazasına giderek Yeşim Salkım’ın asistanı olduklarını söyledikleri belirtildi. Kuyumculardan klip çekiminde kullanılmak üzere yüklü miktarda takı ve mücevher alarak dolandırıcılık suçunu işledikleri kaydedildi.

Dilekçede, “Müvekkil Yeşim Salkım'ın ismi kullanılarak takıların bir süreliğine kendilerinden alındığını iddia eden bazı mücevher mağazası ve kuyumcular, müvekkile ulaşarak konuyla ilgili bilgi vermişler ve verdikleri takıları geri istemişlerdir. Tüm bu olaylardan habersiz olan müvekkil, mağaza sahiplerine mal sahiplerini hiçbir şekilde tanımadığını, bu isimlerde çalışanlarının bulunmadığını ve olaydan haberdar olmadığını iletmiştir” denildi.