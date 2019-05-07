Yeşim Salkım'ın Gülben Ergen mesajı olay oldu!

Ekrem İmamoğlu'nun YSK'nın İstanbul seçimlerini iptal etmesinin ardından çağrısına destek veren Yeşim Salkım, sosyal medya hesabından takipçisine verdiği cevap ile sosyal medyayı salladı.

"KOCAMA DA ORTAKTI BİR ZAMANLAR"

Bir sosyal medya kullanıcısı Yeşim Salkım'ın İmamoğlu için attığı destek mesajına, "Gülben Ergen-Yeşim Salkım ortak paydada buluşmuş vay be" yorumunu yaptı.Yeşim Salkım ise o mesaja, "Niye şaşırdın kocama da ortaktı bir zamanlar." mesajıyla cevap verdi. Yeşim Salkım'ı bu mesajı sosyal medyayı salladı.





