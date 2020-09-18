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Yeşim Salkım’ın kızı Gizem İmre boşandı! Yeşim Salkım boşanmanın ardından ilk kez konuştu!

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.09.2020 10:56 | Son Güncelleme

Şarkıcı Yeşim Salkım’ın 1988 yılında evlendiği iş insanı Mustafa İmre’den dünyaya gelen kızı Gizem İmre boşandı. Yeşim Salkım’ın kızı Gizem boşanma kararını sosyal medyadan yaptığı açıklamayla duyurdu. Ünlü sanatçı boşanmanın ardından sessizliğini bozdu.

Yeşim Salkım’ın kızı Gizem İmre boşandı! Yeşim Salkım boşanmanın ardından ilk kez konuştu!

Başarılı şarkıcı Yeşim Salkım 1988-1990 yılları arasında evli kaldığı iş insanı Mustafa İmre’nin kızları Gizem 1990 yılında doğdu. Yeşim Salkım’ın ilk evliliğinden olan 30 yaşındaki kızı Gizem geçtiğimiz yıllarda sevgilisi Ozan Düzdaş’la dünya evine girdi.

yeşim salkım2

Gayrettepe’de yapılan düğünde Yeşim Salkım oldukça duygusal anlar yaşadı. Güzel sanatçı nikah defterini verirken, “Ben bir evlat kazandım. Benim oğlum yoktu. İki kızım vardı. Şimdi bir de oğlum oldu. Kızıma iyi bak” sözlerini sarf etti. Yeşim Salkım’ın kızını emanet ettiği Ozan Düzdaş ve Gizem İmre boşandı. Boşanmanın ardından Gizem İmre sosyal medyadan açıklama yapmayı ihmal etmedi.

‘YOLLARIMIZI AYIRDIK’

gizem salkım

3 yıllık evliliklerini karşılıklı saygı çerçevesinde sonlandırdıklarını dile getiren Gizem İmre yaptığı açıklamada, “Herkese selam. Üç yıl önce hayatımı birleştirdiğim Ozan Düzdaş ile bugünden itibaren yollarımıza ayrı devam edeceğiz. Sevgi ve saygı ile yürüttüğümüz evliliğimiz aynı sevgi ve saygı ile sonlanmıştır. Herkesten anlayış ve hoşgörü ile yaklaşmasını rica ediyoruz. Sevgi ve saygılarımla” ifadelerini kullandı.

yeşim salkım

Kızının açıklamasını sosyal medya hesabından paylaşan Yeşim Salkım ise, “Yolunuz açık olsun. Sevgi, saygı ile başladı ve öyle bitti” notunu düştü. Kızı Gizem ve eski damadı Ozan Düzdaş’ı da gönderisine etiketleyen Yeşim Salkım’a sanatçı dostlarından yorum yağdı. Yeşim Salkım’ın gönderisine Reyhan Karaca, Elif Karlı ve İpek Dağıstanlı gibi pek çok ünlü isim iyi dileklerini iletti.

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