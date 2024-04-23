Yetenek Sizsiniz ile ünlenmişti! Aref Ghafouri son haliyle dikkat çekti

2011 yılında katıldığı Yetenek Sizsiniz Türkiye programıyla milyonlarca kişi tarafından tanınan ünlü illüzyonist Aref Ghafouri sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekti.
Gösterileriyle akıllara kazınan Aref Ghafouri, sosyal medya hesabını aktif kullanıyor. Hayatına dair kareleri, takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmeyen ünlü Ghafouri'nin son hali şaşırttı.
Acun Ilıcalı'nın programı sayesinde tanınan Aref'in hayvanlarla verdiği pozları görenler "Evrim geçirmiş", "Vay be temiz yüzlü adam ne olmuş", "Adam bambaşka biri olmuş" yorumlarında bulundu.
Geçtiğimiz aylarda Borsa İstanbul illüzyonist Aref Ghafouri ve Eren Çayır isimli kişiler hakkında yatırımcı bazında tedbir uygulama kararı almıştı.