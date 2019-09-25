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Yeti Efsanesi filminden Türkçe dublajlı video klip

basak.deniz basak.deniz
SİNEMA TV  | 25.09.2019 16:42 | Son Güncelleme

Yeti Efsanesi filminin Türkçe dublajlı özel video klip yayınlandı.

Yeti Efsanesi filminden Türkçe dublajlı video klip

Yeti Efsanesi, izleyicileri Şangay sokaklarından alıp 3220 kilometrelik epik bir macerayla Himalaya’nın nefes kesici kar manzaralarına götürüyor.

Genç Yi, Şangay’daki apartmanının çatısında genç bir Yeti’yle karşılaşır. Haylaz arkadaşları Jin ve Peng ile birlikte ona “Everest” adını verirler ve sihirli yaratığı dünyanın en yüksek noktasında ailesiyle buluşturmak için efsanevi bir yolculuğa çıkarlar.

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Fakat üç arkadaşın Everest’in evine gitmesine yardım etmek için Yeti’yi yakalamaya çalışan bir zengin olan Burnish ile zoolog Dr. Zara’dan bir adım önde olmaları gerekmektedir.

Toy Story 2 ve Monsters gibi yapımlara imzasını atan Jill Culton, Yeti Efsanesi’nin senaryosunu ve yönetmenliğini üstleniyor. Filmin seslendirme kadrosunda Sarah Paulson, Chloe Bennet, Claudia Kim, Tenzing Norgay Trainor gibi isimler yer alıyor.

Yeti Efsanesi'nin ülkemizdeki izleyicileriyle 27 Eylül 2019 tarihinde sinemalarda buluşması bekleniyor.


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Anahtar Kelimeler:
Yeti Efsanesi Jill Culton Sarah Paulson

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