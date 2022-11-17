Yetimhane ziyareti için tercih ettiği kıyafetle tepki çekti! Derin dekoltesi dudak uçuklattı

Avustralya'da bir güzellik merkezi işleten Kelsey Foster, Bali'ye yaptığı seyahat esnasında bir yetimhaneyi ziyaret ederek orada bulunan çocuklara da vakit ayırmak istedi. Ancak Foster, o anlara dair birkaç görüntüyü sosyal medya hesabında paylaşmasının ardından kısa süre içinde kıyafet seçimi ile eleştirilerin odağı oldu.

ELEŞTİRİ YAĞMURUNA TUTULDU

Foster, yetimhaneye gün boyu üzerinde olan mayosunun üstüne geçirdiği kısa bir bolero ve küçük parçalı bir etekle gitmişti. Ancak bu durum birçok kişi tarafından uygunsuz bulundu. Birçok kullanıcı özellikle göğüs dekoltesini hedef alarak onu uygunsuz giyinmekle eleştirdi.

ANLAM VEREMEDİ

Ancak Foster, bu ithamların bir karşılığı olmadığını düşünerek hızlıca karşılık verdi. Havanın 33 derece olduğu nemli bir günde, sabahtan beri üzerine taşıdığı bir mayoyla oraya gitmesinde ne gibi bir sakınca olduğunu anlayamadığını belirten genç kadın, o sabah şoförü yakındaki yetimhaneye uğramayı önermeden önce şnorkelle yüzmeye gittiği için mayoyla olduğunu söyledi.

''HİÇBİR YAYGARA KOPMAZDI''

Yahoo News'e konuşan Foster, bir kadın olduğu ve göğüsleri büyük ve saklaması kolay olmadığı için eleştirildiğini söyledi. "Erkek ya da orta yaşlı bir kadın olsaydım, hiçbir yaygara koparılmayacağını garanti ederim" dedi.

Yetimhanede geçirdiği zamanı çok sevdiğini, çocuklarla tanışmayı çok sevdiğini ve kimsenin fikrini değiştirmeyeceğini söyleyen Foster, “Çocuklar ne giydiğimi umursamadılar. Onlara götürdüğüm şeyleri görünce kocaman gülümsediler.'' diye konuştu.

