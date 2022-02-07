Afganistan’ın Taliban’dan kaçan tek yetişkin film yıldızı, hikayesini anlattı! “Sektöre giriş yaptığımda...”

Ergenlik dönemlerinde Afganistan’da yaşayan Yasmeena Ali, Taliban’ın özgürlüklerini kısıtladığını ve baskı altında yetiştiğini ifade etti. Çocukluğunda yetiştiği ortamdan kaçarak İngiltere’ye yerleşen Ali, ülkesinde erkeklerin gözünde kadınların değersizleştirildiğini söyledi. I Hate Porn podcast sunucusu Tommie McDonald'a samimi itiraflarda bulunan Ali, “Afganistan gelen tek yetişkin film yıldızı benim. Çocukluğum zaman zaman trajik ve acımasız geçti. Ülkemdeki ortam beni bambaşka bir hayat planına itti” dedi.

İNGİLTERE’DE YENİ BİR HAYAT KURDU

Çocukluk dönemlerinde ülkesinde kadınların yanlarında erkek refakatçiler olmadan dışarı çıkamadığını belirten Ali, “İç güdümlerime kulak verdim. İngiltere’de eğitim aldım ve ailemin katı kurallarına karşı çıktım. Cinsellik benim için bir tabuydu zamanla bu durumu aşarak kendime olan saygımı kazandım” diye konuştu.

Sağlıklı bir cinsel hayatın kriterleri konusunda yeterli bilgisi olmadığını anlatan Ali, “Cinsel olarak bastırılmış toplumlar takıntılı hale gelebilir. Bu durum aslında daha fazla suçun ortaya çıkmasına neden oluyor” ifadelerini kullandı. Uzun süredir ailesinden kimseyle görüşmediğini ve onların hayat tarzını reddettiği için ailesinin kendisini kabul etmediğini dile getiren Ali, OnlyFans üzerinden sattığı fotoğrafları sayesinde kısa sürede ünlenmeyi başardı.



