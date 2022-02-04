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Sosyal medya fenomeni dekolteli kıyafetler için hilesini paylaştı! “Daha büyük göstermek için...”

04.02.2022 16:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TikTok fenomeni Frances, dekolteli kıyafetler için günlük hayatında kullandığı hileyi takipçileriyle paylaştı. Özellikle iç çamaşırlarının iç bölümde yer alan süngerlerden faydalandığını ifade eden Frances, dekolteli kıyafetlerde bu hilenin kurtarıcı olduğunu belirtti. Frances’in hilesi kısa sürede sosyal medyadaki kadın kullanıcıların ilgisini çekti ve birçok isim bunu kullanacaklarını söyledi.

Sosyal medya fenomeni dekolteli kıyafetler için hilesini paylaştı! “Daha büyük göstermek için...”

TikToker Frances, dekolteli kıyafetlerde doğru iç çamaşırı seçiminin her zaman kolay olmadığını anlattı. Dekolteli yakalarda iç çamaşırı frikiklerinin verdiğini söyleyen Frances, gündelik hayatta kullandığı bir pratik yaşam tüyosunu paylaştı. İç çamaşırlarının iç bölümünde kullanılan süngerleri göğüslerinin sağ ve solundan yerleştirdiğini ifade eden bu sayede göğüslerini hem daha düzgün hem de daha büyük gösterdiğini söyledi.

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SOSYAL MEDYA KULLANICILARINDAN ONAY GELDİ

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Frances’in paylaşımı kısa sürede 2.6 milyon izlenmeye ulaştı ve sosyal medya kullanıcıların ilgisini çekmeyi başardı. Kimi kullanıcılar hilenin harika bir fikir olduğunu dile getirirken kimileri ise kulaklıkların görünebileceğini ve potluk yaratacağını belirtti. Hileden önceki ve sonraki halini paylaşan Frances, görüntüsüyle birçok kullanıcıdan tam not almayı başardı.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya
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