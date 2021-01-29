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  4. Yetişkin film yıldızı Belle Delphine'nin yıkandığı banyo suyuna 9 milyon TL verdiler

Yetişkin film yıldızı Belle Delphine'nin yıkandığı banyo suyuna 9 milyon TL verdiler

29.01.2021 11:12 | Son Güncelleme:
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Yetişkin film yıldızı Belle Delphine'nin yıkandığı banyo suyuna 9 milyon TL verdiler

Yetişkin film yıldızı Belle Delphine, geçen sene oynadığı yetişkin film sektöründen ayrılıp OnlyFans üzerinden hayranlarına banyo yaparken küvetteki suyu satmaya başladı.

Yetişkin film sektöründen ayrılarak cinsel içerikli site üzerinden, banyo yaptığı sırada küvette kalan suyu hayranlarına satmaya başlayacağını söyleyen model Belle Delphine, bu yöntemle yalnızca bir ayda 1.2 milyon dolar (9 milyon TL) kazandı.

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YILLIK 10 MİLYON DOLAR!

Bir ayda 1.2 milyon dolar kazanan genç model, sene sonuna kadar bu yolla en az 10 milyon dolar kazanacağını tahmin ettiğini söyledi.
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INSTAGRAM HESABI ASKIYA ALINDI

Sosyal medyada yaptığı paylaşımlar sayesinde kısa sürede milyonlarca takipçi kazanan Belle'nin Instagram hesabı ihlal nedeniyle askıya alınmıştı.

KONDOMLARI DA SATIYOR!

Belle, hesabının askıya alınmasından sonra banyo suyu ve film çekerken kullanılan kondomları satarak hayatını kazanmaya karar verdi.
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OnlyFans sitesinde beklentilerinin çok daha üstünde para kazanan Belle, diğer ünlü kadınların aksine kendisinin uzun süre daha bu sitede kullanılmış iç çamaşırı ve banyo suyu satmaya devam edeceğini açıkladı.

Belle, bu şekilde para kazanmaya devam ettiği takdirde gelirini artırmak için diğer online sitelere de üye olacağını söyledi.

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