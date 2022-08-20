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Yetişkin film yıldızı Mia Malkova köpeğini öpmelere doyamadı! Sevgi dolu anlarını sosyal medyadan paylaştı

20.08.2022 15:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyaca ünlü yetişkin film yıldızı Mia Malkova sosyal medyadan yaptığı cesur paylaşımlarla adından söz ettirmeyi başarmıştı. Sosyal medya hesaplarını aktif bir şekilde kullanan ve 11 milyonun üzerinde takipçiye sahip olan Malkova köpeğiyle sevgi dolu anlarını yayınladı. Takipçilerinden tam not alan paylaşımında Malkova’nın köpeğini öpücüklere boğduğu görüldü.

Yetişkin film yıldızı Mia Malkova köpeğini öpmelere doyamadı! Sevgi dolu anlarını sosyal medyadan paylaştı

29 yaşındaki Amerikalı yetişkin film yıldızı Mia Malkova, yaz tatilinden yaptığı cesur paylaşımlarla sosyal medyanın gündemine yerleşmişti. Bikinili ve deniz kenarında paylaşımlarıyla takipçilerinin dikkatini çeken Malkova son olarak köpeğiyle adeta aşk yaşadığı anları yayınladı. Instagram hesabının hikaye bölümünden köpeğiyle eğlenceli anlarını paylaşan Malkova evcil hayvanını öpmelere doyamadı.

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ROMANTİK BİR KİŞİLİK OLDUĞUNU SÖYLEMİŞTİ

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Geçtiğimiz günlerde evlilik hayatına dair çarpıcı bir açıklamada bulunan Malkova, eski eşinin kendisiyle cinsel ilişkiye girmek istememesinin evliliğini bitirdiğini itiraf etmişti. Kendisini romantik bir kişilik olarak tanımlayan Malkova sosyal medyadan köpeğiyle sevgi dolu anlarını yayınlayınca takipçilerinden tam not aldı.

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sosyal medya Mia Malkova
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