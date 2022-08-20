Yetişkin film yıldızı Mia Malkova köpeğini öpmelere doyamadı! Sevgi dolu anlarını sosyal medyadan paylaştı

29 yaşındaki Amerikalı yetişkin film yıldızı Mia Malkova, yaz tatilinden yaptığı cesur paylaşımlarla sosyal medyanın gündemine yerleşmişti. Bikinili ve deniz kenarında paylaşımlarıyla takipçilerinin dikkatini çeken Malkova son olarak köpeğiyle adeta aşk yaşadığı anları yayınladı. Instagram hesabının hikaye bölümünden köpeğiyle eğlenceli anlarını paylaşan Malkova evcil hayvanını öpmelere doyamadı.

ROMANTİK BİR KİŞİLİK OLDUĞUNU SÖYLEMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde evlilik hayatına dair çarpıcı bir açıklamada bulunan Malkova, eski eşinin kendisiyle cinsel ilişkiye girmek istememesinin evliliğini bitirdiğini itiraf etmişti. Kendisini romantik bir kişilik olarak tanımlayan Malkova sosyal medyadan köpeğiyle sevgi dolu anlarını yayınlayınca takipçilerinden tam not aldı.



