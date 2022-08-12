Yetişkin film yıldızı Mia Malkova'dan şoke eden açıklama! ''Kocam benimle seks yapmak istemeyince...''

Şimdi mutlu bir ilişki yürüten ünlü yetişkin içerik yıldızı Mia Malkova, katıldığı bir podcast'te yaptığı açıklama ile gündem oldu. Biten evliliği hakkında konuşan Malkova, evliliğinin çöküşüne sebep olduğu iddia edilen olay hakkında konuştu. Söyledikleri dikkat çekti.

YAKINLIK SORUNLARI VARDI

Evliliğinde yaşadığı mutsuzluğun nedeninin çok ciddi yakınlık sorunları yaşaması olduğunu söyleyen Malkova, eşinin ona hiç yaklaşmadığını, kendisiyle asla seks yapmak istemediğini ve bunun yıllarca sürdüğünü açıkladı.

''BEN BİR ROMANTİĞİM''

Romantik bir yapısı olduğuna dikkat çeken model, "Unutmayın ben bir romantiğim. Onu sevdim ve o benim en iyi arkadaşımdı. Bu yüzden gerçekten seks yapmak istediğim tek kişi de oydu'' dedi.

KARİYERİ DE ETKİLEDİ

Eşinin yıllarca onunla fiziksel yakınlık kurmaması, ona seksi ve güzel olmadığını hissettirdi. Kameraya çıplak pozlar vererek hayatını kazanan Mia, kariyerinin de evliliğinin sağlığını ciddi şekilde etkilemeye başladığını anlattı.

BOŞANDILAR

Eşine her hafta ağladığını anlatan Malkova, ona onu sevdiğini ancak değişmeyeceğini ve mutlu olamayacaklarını söylediğini açıklayan Mia, tüm çabalarına rağmen başarısız olduğunu ve eşiyle 2018 yılında boşandıklarını belirtti.



