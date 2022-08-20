Eski yetişkin film yıldızı Mia Khalifa’ya nazar değdi! Bacağını kesti anları sosyal medyadan paylaştı

Lübnan asıllı 29 yaşındaki eski yetişkin film yıldızı Mia Khalifa yaz aylarının gelmesiyle beraber dünyanın dört bir noktasından tatil kesitlerini sunmaya başladı. 27.8 milyon takipçisi bulunan fenomen isim tatil planlarına ara vererek Amerika’ya döndüğünü sosyal medya hesabının hikaye bölümünde gösterdi. Eski yetişkin film yıldızı paylaşımına “Florida” notunu ekleyerek bir de kalp emojisi koydu.

BİLEĞİNİ GÖSTERDİ

Ayak bileğinin hemen üzerinde oluşan bir kesiği gösteren Khalifa, Amerika’ya dönüşünü bu paylaşımıyla duyurdu. Khalifa’nın paylaşımına bileğindeki takısı ve beyaz ojeleri damga vurdu.



