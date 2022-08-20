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Eski yetişkin film yıldızı Mia Khalifa’ya nazar değdi! Bacağını kesti anları sosyal medyadan paylaştı

20.08.2022 10:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eski yetişkin film yıldızı Mia Khalifa, yaz aylarının başından itibaren geniş bir tatil programı yaptı. Önce Avrupa’yı dolaşan fenomen isim ardından ise turistik tatil noktalarını ziyaret etti. Cesur tatil paylaşımlarının sonrasında Amerika’ya geri dönen Khalifa’ya nazar değdi. Fenomen isim ayak bileğindeki kesiği göstererek takipçilerini endişelendirdi.

Eski yetişkin film yıldızı Mia Khalifa’ya nazar değdi! Bacağını kesti anları sosyal medyadan paylaştı

Lübnan asıllı 29 yaşındaki eski yetişkin film yıldızı Mia Khalifa yaz aylarının gelmesiyle beraber dünyanın dört bir noktasından tatil kesitlerini sunmaya başladı. 27.8 milyon takipçisi bulunan fenomen isim tatil planlarına ara vererek Amerika’ya döndüğünü sosyal medya hesabının hikaye bölümünde gösterdi. Eski yetişkin film yıldızı paylaşımına “Florida” notunu ekleyerek bir de kalp emojisi koydu.

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BİLEĞİNİ GÖSTERDİ

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Ayak bileğinin hemen üzerinde oluşan bir kesiği gösteren Khalifa, Amerika’ya dönüşünü bu paylaşımıyla duyurdu. Khalifa’nın paylaşımına bileğindeki takısı ve beyaz ojeleri damga vurdu.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Mia Khalifa
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