Yetişkinlere özel internet sitesi açan Rebecca Lobie, tanıtımı için önce kendi soyundu

Deneyimli televizyoncu Steve Irwin'in yeğeni Rebecca Lobie, yetişkinlere özel yeni bir internet sitesi kurdu. Genç kadın kendi sitesinin tanıtımı için özel olarak çektirdiği cesur fotoğraflarını Instagram hesabından paylaştı.

Üstsüz pozlar paylaşan Avustralyalı güzel, kendi sayfasının tanıtımını yapmayı ihmal etmedi. Kendi kurduğu internet sitesinde kendi fotoğraf ve videolarını 5 dolardan satışa çıkaracağını söyleyen ünlü isim, Instagram hesabından peş peşe üstsüz fotoğraflarını paylaştı.

Rebecca Lobie yaptığı açıklamada, “İçeriğimi paylaşabilmek için başka bir platforma sahip olmak, bir süredir yapmak istediğim bir şeydi ve her zaman insanlardan büyük bir talep oldu” dedi.

