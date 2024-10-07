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Yetkililerden yardım istedi! Bir ilde 'jaguar görüldü' iddiası: 'Pusuya yatıp beni gözetledi'

07.10.2024 18:27
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Muş'ta doğa yürüyüşü yapan bir vatandaş, jaguar gördüğünü iddia etti. "Bir 50 metre kadar hızlıca geldi ve sonra pusuya yattı. Pusuya yatıp beni gözetledi" diyen adam, "Çok kimse bana inanmadı. Ama sizin aracılığınızla ben bunu yetkililere duyurmak istiyorum. Çünkü bu hem zarar verecek hem zarara uğrayabilecek bir hayvan. Yaşam alanı aslında burası değil. Korumaya alınması için yetkililere seslenmek istiyorum" dedi.

Muş'ta doğa yürüyüşüne çıkan Metin Talay, Mehmetcan Bağları'nda jaguar olduğunu iddia ettiği bir hayvanı cep telefonu ile kaydetti. Kedigiller familyasından ve panthera cinsinin dört büyük kedisinden biri olan jaguarun bağlarda görülmesi anbean kaydedildi.

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"PUSUYA YATIP BENİ GÖZETLEDİ"

Doğa yürüyüşünü çok sevdiğini söyleyen Talay, bağlarda gördüğü hayvanın jaguar olduğunu iddia ederek, “Dün de arabamı bu tarafa alıp yukarıya doğru yürümek istedim. 200-300 metre kadar yukarıya yürüyünce baktım ki esneyen ve simsiyah parlak bir hayvan gördüm. Şimdi ben kurdu da, domuzu da az çok tanıyorum ve biliyorum. Biliyorum ki bu ne kurt ne domuz. Kedigillerden bir hayvan olduğunu anladım. Büyük bir kediydi çünkü. Sonra elimi heyecanla telefona attım ve video çektim. O, hareketliliğimi fark edince dönüp bana baktı ve üzerime doğru bir 50 metre kadar hızlıca geldi ve sonra pusuya yattı. Pusuya yatıp beni gözetliyor. Sonra ben o esnada can havliyle elim ayağım karıştı birbirine ve aşağıya doğru arabama hemen hızlıca geldim. Arabamın yanında yaklaşık 1,5-2 saat kadar bekledim. Şu yukarıdan yaklaşık 1,5 saat sonra çalılıkların arasına girdiğini gördüm” dedi.

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YETKİLİLERE SESLENDİ

Sakinleştikten sonra tekrar video kaydına başladığını söyleyen Talay, “Tekrar videoda yakaladım onu. O beni görüyor, ben de onu görüyorum ama birbirimizden tedirginiz. Sonra beni gözetleyerek şu tepeden aşağıya indi. Şu tepenin altında en son bana dönüp bakarak hızlıca ağaçların arasına girdi. Buradan geçen, dağ gezisi yapan, pikniğe giden arkadaşlar oldu. Onlara yolda söyledim, burada kedi tarzı bir hayvan var. İnsanlar biliyor ki burada böyle bir hayvanın olmayacağını, çok kimse bana inanmadı. Ama sizin aracılığınızla ben bunu yetkililere duyurmak istiyorum. Çünkü bu hem zarar verecek hem zarara uğrayabilecek bir hayvan. Yaşam alanı aslında burası değil. Korumaya alınması için yetkililere seslenmek istiyorum” ifadelerini kullandı.

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Kaynak: İHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Muş Jaguar
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