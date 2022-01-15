SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Trabzonspor
  4. Yiğido'dan lidere çelme! Trabzonspor, deplasmanda Sivasspor'la 1-1 berabere kaldı

Yiğido'dan lidere çelme! Trabzonspor, deplasmanda Sivasspor'la 1-1 berabere kaldı

15.01.2022 17:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'in 21. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Sivasspor'la 1-1 berabere kaldı. Mücadelede Yiğidolar, 20. dakikada Leke James'in golüyle öne geçti ancak 24. dakikada Abdülkadir Ömür, bordo-mavililere beraberliği getiren golü attı. Mücadelede fileler bir daha havalanmazken iki ekip puanları paylaştı. Bu osnucun ardından Trabzonspor puanını 50'ye yükseltti ve maç fazlasıyla en yakın rakibi Konyaspor'a 11 puan fark attı.

Yiğido'dan lidere çelme! Trabzonspor, deplasmanda Sivasspor'la 1-1 berabere kaldı

Süper Lig'de lider Trabzonspor, deplasmanda Sivasspor'la karşılaştı. Yoğun kar yağışı altında oynanan mücadele 1-1 sona erdi.

ABDÜLKADİR ÖMÜR BERABERLİĞİ GETİRDİ

Karşılaşmaya etkili başlayan Sivasspor, 20. dakikada Leke James'in golüyle öne geçti. Bu golden hemen 4 dakika sonra bordo-mavililerde Abdülkadir Ömür sahneye çıktı. 22 yaşındaki futbolcu bordo-mavililere beraberliği getiren golü kaydetti. Karşılaşmada başka gol çıkmayınca mücadele 1-1 sona erdi ve iki ekip puanları paylaştı.

TRABZONSPOR FARKI 11'E ÇIKARDI

Bu sonucun ardından lider Trabzonspor puanını 50'ye yükseltti ve maç fazlasıyla 2. Konyaspor'a 11 puan fark attı. Sivasspor ise 30 puanla 9. sıraya yerleşti

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Terim ve Denizli sonrası tarihi tablo! Sadece bir kişi kaldıTerim ve Denizli sonrası tarihi tablo! Sadece bir kişi kaldı
Kesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra PlusKesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra Plus
Ahmet Çalık anılırken gözyaşlarına boğuldu! Sivasspor-Trabzonspor maçına damga vuran anAhmet Çalık anılırken gözyaşlarına boğuldu! Sivasspor-Trabzonspor maçına damga vuran an
Anahtar Kelimeler:
Sivasspor Trabzonspor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Hastanede skandal şakalaşma! Hastaları nefessiz bıraktı…

Hastanede skandal şakalaşma! Hastaları nefessiz bıraktı…

Altın için 25 Ocak alarmı!

Altın için 25 Ocak alarmı!

Rıdvan Dilmen canlı yayında çılgına döndü!

Rıdvan Dilmen canlı yayında çılgına döndü!

Terim ve Denizli sonrası tarihi tablo! Sadece o kaldı

Terim ve Denizli sonrası tarihi tablo! Sadece o kaldı

Son dakika: Ali Koç, Joachim Löw'le görüştü! İşte Alman hocanın Fenerbahçe'den talepleri

Son dakika: Ali Koç, Joachim Löw'le görüştü! İşte Alman hocanın Fenerbahçe'den talepleri

Adana'da nefes kesen maç! Son dakikalarda...

Adana'da nefes kesen maç! Son dakikalarda...

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Bugünlerin havasına uygun hem sportif hem de şık cap şapka modelleri

Bugünlerin havasına uygun hem sportif hem de şık cap şapka modelleri

Galatasaraylı futbolcular yandı... Torrent'in ilk hamlesi şaşırttı

Galatasaraylı futbolcular yandı... Torrent'in ilk hamlesi şaşırttı

Kokusuyla tüm duyuları uyaran en iyi erkek parfüm çeşitleri

Kokusuyla tüm duyuları uyaran en iyi erkek parfüm çeşitleri

''Şenol Güneş Beşiktaş'a hayırlı olsun''

''Şenol Güneş Beşiktaş'a hayırlı olsun''

Ahmet Çalık'ın vefatı sonrası Konyaspor'dan anlamlı hareket!

Ahmet Çalık'ın vefatı sonrası Konyaspor'dan anlamlı hareket!

Burak Elmas açıkladı! Yeni hoca Domenec Torrent oldu

Burak Elmas açıkladı! Yeni hoca Domenec Torrent oldu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.