Yiğido'dan lidere çelme! Trabzonspor, deplasmanda Sivasspor'la 1-1 berabere kaldı

Süper Lig'de lider Trabzonspor, deplasmanda Sivasspor'la karşılaştı. Yoğun kar yağışı altında oynanan mücadele 1-1 sona erdi.

ABDÜLKADİR ÖMÜR BERABERLİĞİ GETİRDİ

Karşılaşmaya etkili başlayan Sivasspor, 20. dakikada Leke James'in golüyle öne geçti. Bu golden hemen 4 dakika sonra bordo-mavililerde Abdülkadir Ömür sahneye çıktı. 22 yaşındaki futbolcu bordo-mavililere beraberliği getiren golü kaydetti. Karşılaşmada başka gol çıkmayınca mücadele 1-1 sona erdi ve iki ekip puanları paylaştı.

TRABZONSPOR FARKI 11'E ÇIKARDI

Bu sonucun ardından lider Trabzonspor puanını 50'ye yükseltti ve maç fazlasıyla 2. Konyaspor'a 11 puan fark attı. Sivasspor ise 30 puanla 9. sıraya yerleşti

