Yılan Hikayesi çok eskide kaldı! Yabancı dizi Fflam ile gündemde

Mehmet Ali Alabora, Galler'deki ulusal kanallardan S4C'de ilk bölümüyle ekrana gelen Fflam adlı dizi ile gündemde. Dizinin 6 bölümlük sezonu şimdiden kanalın Clic isimli platformunda yayınlandı.

Mehmet Ali Alabora’nın başrolünü üstlendiği Galce dilindeki dizide Alabora'nın eşi Pınar Öğün'ün yanı sıra Gwyneth Keyworth, Mali Ann Rees ve Richard Harrington da yer alıyor. Dizinin yapımını Vox Pictures Ltd üstlendi. Yapımcı olarak Adrian Bate, Gwenllian Gravelle ve Llyr Morus görev aldı. Hikayesi Gwenno Hughes’un hikayesinden uyarlandı.

FFLAM HAKKINDA

Noni ve erkek arkadaşı Deniz, küçük çiftliklerini onarmakla meşgul olan hayata umut dolu bakan bir çifttir. Noni’nin en yakın arkadaşı Malan ve Deniz’in kız kardeşi Ekin evlidir ve hatta Deniz, onların çocuk sahibi olabilmesi için donör sahibi olmayı kabul etmiştir.

Yolunda giden her şey Beds’in Noni’nin hayatına dahil olmasıyla karışıverir. Çünkü Beds, Noni’nin korkunç bir yangında ölen rahmetli kocası Tim’in hayaletiymişçesine ona tıpatıp benzemektedir.



