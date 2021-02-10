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  4. The Walking Dead’in hızına yetişilmiyor! Daha kalan bölümler yayınlanmadan...

The Walking Dead’in hızına yetişilmiyor! Daha kalan bölümler yayınlanmadan...

10.02.2021 16:13 | Son Güncelleme:
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The Walking Dead ekibi 11. sezon çekimleri için sete çıktı. The Walking Dead 10. sezonun kalan 6 bölümünün 28 Şubat'ta başlaması bekleniyor.

The Walking Dead'in 11. sezonunun çekimleri resmen başladı. The Walking Dead disizinin yapımcılarından Kevin Deiboldt, ekibin nihayet yeni sezonu çekmeye başladığını tweetledi ve yeni sezonun "beklemeye değer" olduğunu söyledi.

Twitter’dan gelen soruları yanıtlayan The Walking Dead yıldızı öyle bir söz verdi ki...Twitter’dan gelen soruları yanıtlayan The Walking Dead yıldızı öyle bir söz verdi ki...

Diğer taraftan, resmi The Walking Dead Twitter ve Instagram hesapları da dizinin senaristlerinden Angela Kang’ın yaptığı "#TWD'nin son sezonunun ilk günü" başlığının yer aldığı bir kare paylaştı.

The Walking Dead 11. Sezonun tam olarak ne zaman yayınlanacağı belirsizliğini koruyor. Bu yılın sonlarına doğru yayınlanması bekleniyor. On birinci sezon ilk olarak Eylül 2020'de duyuruldu ve AMC, gösterinin iki yıllık bir süre boyunca yayınlanan 24 bölümden oluşacağını doğruladı.

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