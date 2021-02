The Walking Dead’in hızına yetişilmiyor! Daha kalan bölümler yayınlanmadan...

The Walking Dead'in 11. sezonunun çekimleri resmen başladı. The Walking Dead disizinin yapımcılarından Kevin Deiboldt, ekibin nihayet yeni sezonu çekmeye başladığını tweetledi ve yeni sezonun "beklemeye değer" olduğunu söyledi.

Diğer taraftan, resmi The Walking Dead Twitter ve Instagram hesapları da dizinin senaristlerinden Angela Kang’ın yaptığı "#TWD'nin son sezonunun ilk günü" başlığının yer aldığı bir kare paylaştı.

The first day of the last season of #TWD. pic.twitter.com/b1x1XRHztQ