Yılan Hikayesi’nin Rambo Berk’i 70 kilo verdi! Son haline bakın

Bir döneme damgasını vuran Yılan Hikayesi’nin Rambo Berk’i son haliyle gündeme geldi. Meltem Cumbul, Mehmet Ali Alabora, Emre Kınay, Bülent Şakrak, Hakan Bilgin ve Çetin Tekindor gibi ünlü isimler ile başrolü paylaşan yıldız adeta bambaşka biri oldu.

2018 yılında geçirdiği mini by-pass ameliyatının ardından 70 kilo vererek adeta bambaşka birine dönüşen Yılan Hikayesi’nin Rambo Berk’i Ferhat Yılmaz'a beğeni yağdı.



Ferhat Yılmaz'ın pozlarına hayranları "Şahane görünüyorsunuz" yorumları yaptı.

