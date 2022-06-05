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Yılan Hikayesi’nin Rambo Berk’i 70 kilo verdi! Son haline bakın

05.06.2022 13:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meltem Cumbul ve Mehmet Ali Alabora'nın başrolünde olduğu, bir döneme damga vuran Yılan Hikayesi'nde Rambo Berk karakteriyle hafızalara kazınan Ferhat Yılmaz son haliyle dikkat çekti.

Yılan Hikayesi’nin Rambo Berk’i 70 kilo verdi! Son haline bakın

Bir döneme damgasını vuran Yılan Hikayesi’nin Rambo Berk’i son haliyle gündeme geldi. Meltem Cumbul, Mehmet Ali Alabora, Emre Kınay, Bülent Şakrak, Hakan Bilgin ve Çetin Tekindor gibi ünlü isimler ile başrolü paylaşan yıldız adeta bambaşka biri oldu.

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2018 yılında geçirdiği mini by-pass ameliyatının ardından 70 kilo vererek adeta bambaşka birine dönüşen Yılan Hikayesi’nin Rambo Berk’i Ferhat Yılmaz'a beğeni yağdı.

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Ferhat Yılmaz'ın pozlarına hayranları "Şahane görünüyorsunuz" yorumları yaptı.

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