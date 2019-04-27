Mynet Trend

Yılana yapılan işkence sosyal medyada tepki çekti

sesamos sesamos
YAŞAM  | 27.04.2019 19:51 | Son Güncelleme

Bursa'nın İznik ilçesinde yılana yapılan işkence sosyal medyada büyük tepki çekti.

Yılana yapılan işkence sosyal medyada tepki çekti

İznik'te yaşanan olayda kimliği henüz öğrenilemeyen bir kişi, gördüğü yılana kürek ile saldırdı. Aldığı darbe sonucu can çekişen yılana arka arkaya kürek darbeleri indirilirken, yanındaki kişi de bu görüntüleri cep telefonuyla kaydetti.

Ş.A'nın sosyal medya hesabından "Bugün yılanla dans" notuyla paylaştığı görüntüler büyük tepki çekti.

yilanla

Bahsi geçen yılanın Hazer yılanı olduğu, halk arasında bozyörük olarak bilindiği öğrenildi. Tarım alanlarına zarar veren sürüngen ve hayvanların düşmanı olan bu türün boyu 2 metreye kadar ulaşabiliyor. Zehrinin ise zararsız olduğu iddia ediliyor.

(İHA)

Sonunda bu da oldu! Bilim insanları üç boyutlu...Sonunda bu da oldu! Bilim insanları üç boyutlu...
Bir anda karşısına çıktı! Evini yavru kurtlar sarınca… Bir anda karşısına çıktı! Evini yavru kurtlar sarınca…
Hayal etti başardı, yüzlerce insanı ev sahibi yaptıHayal etti başardı, yüzlerce insanı ev sahibi yaptı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bursa yılan işkence sosyal medya
 

En Çok Okunan Trend Haberler

Önemli uyarı: Artık e-Devlet'ten sorgulanabilecek

Önemli uyarı: Artık e-Devlet'ten sorgulanabilecek

Başkentin göbeğinde şok görüntüler!

Başkentin göbeğinde şok görüntüler!

Tarkan Viking Kanında prenses rolüyle tanıdığımız güzelin hazin sonu!

Tarkan Viking Kanında prenses rolüyle tanıdığımız güzelin hazin sonu!

'Asla bedenime dokunmasınlar' deyip canlı yayında intihar etti

'Asla bedenime dokunmasınlar' deyip canlı yayında intihar etti

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bursa'da tedirgin eden olay: Ürpermemek elde değil

Bursa'da tedirgin eden olay: Ürpermemek elde değil

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

İğrenç iddia mahalleyi karıştırdı! Öfkeli kalabalık durdurulamadı

İğrenç iddia mahalleyi karıştırdı! Öfkeli kalabalık durdurulamadı

Buket Aydın bu defa gülmedi! Bakın Kılıçdaroğlu'nun haberini nasıl sundu!

Buket Aydın bu defa gülmedi! Bakın Kılıçdaroğlu'nun haberini nasıl sundu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Assos sahilinde tedirgin eden görüntü

Assos sahilinde tedirgin eden görüntü

Bir anda karşısına çıktı! Evini yavru kurtlar sarınca…

Bir anda karşısına çıktı! Evini yavru kurtlar sarınca…

Hayal etti başardı, yüzlerce insanı ev sahibi yaptı

Hayal etti başardı, yüzlerce insanı ev sahibi yaptı

500 kilogram çikolatadan Atatürk Anıtı yapıldı

500 kilogram çikolatadan Atatürk Anıtı yapıldı

'Asla bedenime dokunmasınlar' deyip canlı yayında intihar etti

'Asla bedenime dokunmasınlar' deyip canlı yayında intihar etti

Başta kendini öldürmeyi bile düşündü! Ama şimdi...

Başta kendini öldürmeyi bile düşündü! Ama şimdi...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.