Yılan balığından kayıp seks oyuncağına! İnsanların içlerinden çıkarılmış en garip şeyler listesi

Doktorlar her yıl 300'den fazla hastanın sadece makatından garip nesneler çıkarttıklarını anlattı. Yıl içinde birçok garip durumla karşılaştıklarını bildiren sağlık görevlileri bazı hastalarının şoke eden hikayelerini paylaştı. Çatal-kaşık setinden canlı balıklara kadar insanların içinden çıkarılan garip şeylerin listesi hayrete düşürdü.

YEMEMEK İÇİN ÇATAL KAŞIK SETİ YUTTU

2009 yılında 52 yaşındaki Margaret Daalman isimli kadın yemek yemekten kaçınıyordu. Bu sebeple evdeki bütün çatal kaşık setini yutan kadın, şiddetli mide ağrıları içinde hastaneye kaldırıldı. Çekilen röntgenlerde, kadının midesinde şıngırdayan tam 78 adet çatal ve kaşık tespit edildi. Doktorlar, acilen ameliyata alınan Daalman'ın, akıl sağlığının yerinde olmadığını öne sürdü.

KIPKIRMIZI OLMAKTAN KAÇAMADI

Rosiee Sunshine isimli genç kadın ise, fantezi oyunu oynarken bir seks oyuncağını makatında kaybetti. Onu makatından çıkarmaya çalışırken bir saat harcasa da başaramayan genç kadın, soluğu hastanede aldı. Rosiee, 10,3 cm boyunda ve 4,4 cm genişliğindeki cihazla cinsel deneyler yaptığını açıkladı. Doktorlar bir röntgen çektiler ve neyse ki kristal süslemeli oyuncağı ameliyata gerek kalmadan çıkarmayı başardılar.

ŞAŞKINA ÇEVİREN DOĞUM KONTROL YÖNTEMİ

Kolombiyalı 22 yaşındaki bir kadın, dayanılmaz mide ağrılarıyla hastaneye koşmuştu. Sorunun sebebinin vajinasının içinde filizlenen bir patates olduğu ortaya çıkınca herkes şoke oldu. Doktorlara, annesinin hamile kalmasını engelleyeceğini söylediği için patatesi bir doğum kontrol yöntemi olarak oraya koyduğunu söyledi. Ama vajinasının içinde kalınca patates, üreme organlarına dönüşen kökler vermeye başladı. Neyse ki sağlık ekipleri, ciddi bir hasar vermeden önce patatesi çıkarmayı başardı.

ÖMÜR BOYU İKTİDARSIZ KALABİLİRDİ

45 yaşındaki kimliği belirsiz bir adam, cinsel ilişki sırasında erekte kalabilmek için penisinin açıklığına çeşitli nesneler sokmaya çalışmıştı. Ancak partneri erekte kalabilmesi için yalıtım spreyi kullanmaya çalıştığında işler korkunç bir hal aldı. Penisinin ve mesanesinin içinde birkaç köpük kitlesi kalan adam, ömür boyu iktidarsızlık tehlikesiyle karşı karşıya kaldı.

''KABIZLIK TEDAVİSİ İÇİN'' DEDİ

2020'de doktorlar, septik şokla hastaneye yatırılan bir adamın kolonundan 15 inçlik bir Asya bataklık yılan balığı çıkardı. Hasta kabızlığını iyileştirmek için balığı hala canlıyken anüsünden vücuduna soktuğunu söyledi.



