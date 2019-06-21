Yılanların dansı böyle görüntülendi

Hakkari'de ilçe merkezine bağlı Nehri köyü yolunda boyları bir metreyi geçen ikin yılanın dansı görüntülere yansıdı. Birbirine kenetlenen yılanlar, uzun süre birbirine dolanarak dans edercesine hareket etti.
O anı gören vatandaşlardan biri, cep telefonuyla yılanların dansını kaydetti. Yılanlar bir süre sonra arazide kayboldu. Yılanların bu hareketinin çiftleşme dansı olarak yorumlandığı belirtildi. (İHA)
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