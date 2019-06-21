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Yılanların dansı böyle görüntülendi

Demir Zeybu Demir Zeybu
İLGİNÇ HABERLER  | 21.06.2019 10:08 | Son Güncelleme

Hakkari’nin Şemdinli ilçesine bağlı bir köy yolunda yılanların dansı görüntülendi.

Hakkari'de ilçe merkezine bağlı Nehri köyü yolunda boyları bir metreyi geçen ikin yılanın dansı görüntülere yansıdı. Birbirine kenetlenen yılanlar, uzun süre birbirine dolanarak dans edercesine hareket etti.

O anı gören vatandaşlardan biri, cep telefonuyla yılanların dansını kaydetti. Yılanlar bir süre sonra arazide kayboldu. Yılanların bu hareketinin çiftleşme dansı olarak yorumlandığı belirtildi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Hakkari yılan

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
mynet dansmi yapiyotlar sence.benim bildigim ciftlesiyorlar bu zamanda.
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