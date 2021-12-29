Yılbaşı akşamı için mis gibi fırında incik tarifi

Kuzunun en lezzetli bölümlerinden bir tanesi olan incik kısmı özellikle taş fırında uzun süre piştiğinde muhteşem bir yumuşaklık ve lezzete ulaşır. Fakat vereceğimiz tarifle beraber evinizin fırını da taş fırınları aratmayacak. Yumuşacık etleri, aromatik lezzetlerle bir araya getirdiğimiz, yılbaşı sofrasına çok yakışacak fırında kuzu incik tarifimizi mutlaka listenize not edin.
MALZEMELER
4 adet kuzu incik (Kişi sayısına göre artırıp azaltabilirsiniz, tarif 5 kişilik)
Yarım su bardağı zeytinyağı
Yarım çay bardağı eritilmiş
5 diş sarımsak
8-10 tane arpacık soğan
4 adet orta boy havuç
4 adet patates
1 adet defne yaprağı
2 adet kereviz sapı
1 adet biberiye
1 tatlı kaşığı tane karabiber
4 su bardağı sıcak su
Yeteri kadar tuz
HAZIRLANIŞI
İlk olarak patatesleri soyun, yıkayıp ikiye bölün.
1 adet kereviz sapı ve havuçları iri olacak şekilde doğrayın.
Sarımsak ve soğanların kabuklarını soyun, yıkayın.
Sebzeleri süzgece koyun.
Dibi tutmayan geniş bir tencerenin içerisine zeytinyağını ekleyin ve kızdırın.
Bol suda yıkayıp suyunu süzdürdüğünüz incikleri zeytinyağında çevirerek arkalı önlü mühürleyin.
Mühürlediğiniz kuzu inciklerin üzerine sarımsak ve soğanları ekleyin.
Kereviz sapları, havuçlar ve ikiye böldüğünüz patatesleri tencerenin içerisine ilave edin.
Kızaran etler ve doğranan sebzeleri ısıya dayanıklı cam veya seramik derin bir fırın kabına aktarın.
Yıkanmış kuru meyveleri de hiç doğramadan ilave edin.
5 su bardağı sıcak suyu yemeğin üzerine gezdirin.
Defne yaprağı, taze biberiye, tane karabiber ve tuzu serpiştirin.
Son olarak yemeğinize erittiğiniz tereyağını gezdirin ve çift kat yağlı kağıt ile fırın kabının üzerini kaplayın.
Fırınınızı 190 dereceye ayarlayın ve biraz ısıtın.
Hazırladığınız yemeği fırına verin ve 50 dakika boyunca pişirin.
Süre bitiminde fırın kabının üzerine serdiğiniz fırın kağıdını kaldırın ve 10 dakika daha pişirin.
Çok iyi pişmiş olan kuzu inciklerin kemiklerini kolayca çıkararak etleri servis tabaklarına alın.
Fırın kabının dibinde kalan et suyunu üzerlerine gezdirin.
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