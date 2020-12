Yılbaşı alışverişi için tercih e-ticaret oldu

İSTANBUL (AA) - Tüketiciler, yeni yılın yaklaşmasıyla, hediye alışverişleri ve artan ihtiyaçlar için e-ticaret kanallarına yöneldi.

GittiGidiyor'da yılbaşı ağaç satışları 3 kat, dekorasyon ürünleri ise 2 kat arttı.

GittiGidiyor'un açıklamasına göre, salgın nedeniyle bu yıl evde geçecek yeni yıl kutlamaları öncesi tüketiciler, alışveriş için e-ticaret kanallarını tercih etti.

Şirketin satış verilerine göre; dekorasyon kategorisinde dikkati çekici bir yükseliş gerçekleşti. Aralık ayının ilk 2 haftasında, geçen yılın aynı dönemine göre 2 kat büyüyen dekorasyon kategorisinde yılbaşı ağaçları en çok artış gösteren ürün oldu. Yılbaşı ağacı satışları yaklaşık 3 kat arttı.

Yılbaşı ürünlerine en çok talep gösteren iller İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Muğla ve Kocaeli olarak sıralandı.

Bu süreçte en çok alışverişi ise 25-35 yaş aralığı yaptı.

