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Yılbaşı alışverişi yapacaklar için çok kritik uyarı!

Cuneyt Demiryumruk Cuneyt Demiryumruk
TEKNOLOJİ  | 24.12.2018 15:52 | Son Güncelleme

Yılbaşı alışverişleri ağırlıklı olarak e-ticaret siteleri üzerinden yapılıyor. Büyük kolaylık sağlayan dijital alışveriş, yeterli güvenlik önlemi almayan tüketicileri hedefleyen siber suçlulara da yarayabiliyor. ESET Türkiye Ürün ve Pazarlama Müdürü Can Erginkurban konuyla ilgili açıklamasında, 'İnternette gördüğünüz indirim teklifleri gerçek olamayacak kadar iyiyse, genellikle gerçek değildir' dedi ve bilgisayar, tablet ve telefonlarla güvenli alışveriş için 9 ipucu paylaştı.

Yılbaşı alışverişi yapacaklar için çok kritik uyarı!

İlk iş olarak önemli verilerinizi, fotoğraflarınızı yedekleyin. Bilgisayarınızın virüs saldırısı sonucu çökmesi ya da verilerinizin kötü amaçlı olarak şifrelenmesi gibi tehlikelere karşı bilgilerinizi ve dijital fotoğraflarınızı düzenli olarak yedekleyin.

Bildiğiniz yerden alışveriş yapın. Doyurucu bilgi sağlayan, teslimatta sorun yaşatmayan ve kendini kanıtlamış internet sitelerinden alışveriş yapın.

Adres çubuğuna ve SSL sertifikalarına dikkat edin. Online sipariş verirken, internet sayfasının SSL yani şifreleme kullandığına emin olun. Genel olarak tarayıcınızda küçük bir asma kilit simgesi olarak görünür. Eğer bu sembolü göremiyorsanız, URL (adres çubuğunu) kontrol edin. İnternet sitenizin önünde http yerine https görmeniz gereklidir. Öte yandan bazı internet güvenlik yazılımları da parasal transferlerde ekstra koruma sunuyor. ESET yazılımlarında yer alan ‘Bankacılık ve Ödeme Sistemleri Koruması‘, finansal işlemlerde sahte sitelere karşı ek güvenlik sağlıyor. Bu koruma artık kripto para cüzdanlarında da geçerli.

Herkese açık Wi-Fi bağlantıları üzerinden alışveriş yapmayın. Halka açık ücretsiz bağlantılar üzerinden kredi kartı bilgileriniz çok kolay görüntülenir ve bu da başınıza gelmesini istemeyeceğiniz hırsızlıklara yol açabilir. Bu nedenle online alışveriş ve online bankacılık işlemlerinizi kendi bağlantılarınızla yapmayı tercih edin.

Kendi cihazınızı kullanın. İnternet cafeler gibi ortak kullanım alanlarında yer alan veya başkasına ait cihazlardan online finansal işlem yapmayın. Başkacihazlarının güvenlik durumunu bilemezsiniz, bir tuhaflık olup olmadığını da anlamanız hayli zor olur. En iyisi siz alışverişte kendi cihazınızı kullanın.

Sevdiklerini mutlu edin, hackerleri değil. Siber suçlular, inanılmaz ölçüde cazip tekliflerle, kişileri ağlarına düşürmeye çalışır. Ne yazık ki, pek çok durumda da başarılı olurlar. E-posta veya sosyal medya kanalları üzerinden karşınıza çıkan indirim, promosyon hatta bedava ürün teklifleri gerçek olamayacak kadar inanılmaz ise, büyük ihtimalle gerçek değildir. Her indirim sahtedir demiyoruz, ama herhangi bir yere para aktarmadan, kontrol etmeye çalışın. Biraz kontrol, sizi daha büyük sorunlardan uzak tutar.

Güvenlik yazılımı kullanın. Dijital dünyadaki zararlı yazılım sayısı 850 milyarı geçti. Cihazınıza ulaşmaları an meselesi. Belki de virüs bulaşmıştır farkında değilsiniz. Lisanslı, markalı, proaktif internet güvenliği yazılımları, PC, tablet ve telefonlarınızı zararlı yazılımlardan korur. Güncel ESET yazılımları sizi siber suçlulara karşı güvende tutar.

Telefonunuza daha da dikkat edin. Mobil cihazlar elimizin altındaki alışveriş merkezleri haline geldi. Mobil e-ticaret yükselişte. Ancak telefonlar, özelilkle de Android telefonlar zararlı yazılımların hedefinde. Cihazlar ayrıca çok fazla unutuluyor, kayboluyor ya da çalınıyor. Bu nedenle mobil güvenlik çözümleri kullanın.

Satın aldıktan sonra alışverişi bitirmiş saymayın, ekstrelerinizi kontrol edin. Dolandırıldıysanız ilk olarak kredi kartı ekstresinden fark edebilirsiniz. Size yabancı gelen harcamalara dikkat edin. Antalya’da tatil yapmadıysanız fakat Antalya’da harcama yaptığınız görünüyor ise bankanızla hemen irtibata geçin. (DHA)

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