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Yılbaşı için lezzetli bir hediye arayanlara: Kavanoza konulabilen minik kurabiye tarifleri

30.12.2021 09:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Arkadaşlarınıza, yakınlarınıza davetli olduğunuzda hediye olarak götürebileceğiniz tek atımlık mini kurabiyeler yapmak ister misiniz? Ağızda dağılan, mis kokularıyla mest eden mini kurabiyeleri, süslü bir kavanozun içinde hediye etmek güzel bir jest diyebiliriz. Tatlısından tuzlusuna kolayca hazırlanabilen az malzemeli mini kurabiye fikirleri ve tarifleri sizlerle...

Yılbaşı için lezzetli bir hediye arayanlara: Kavanoza konulabilen minik kurabiye tarifleri

Son dönemlerde popüler hediyeleşme türlerinden biri de kavanozda kurabiyeler... Yiyenin ağzını tatlandıran, açlık bastıran mini kurabiyelerle birlikte hediye ettiğiniz kavanoz ise o hediyeyi alan kişinin uzun süre kullanacağı, kullandıkça sizi hatırlayacağı bir saklama kabı olabilir. Oldukça şık denilebilecek bu hareketin assolisti mini kurabiyelerle tanışmaya ne dersiniz?

TARÇINLI MİNİ KURABİYE TARİFİ

MALZEMELER

  • 200 gram tereyağı (margarin kullanabilirsiniz)

  • 1 çay bardağı buğday nişastası

  • 1 çay bardağı toz şeker

  • 1 tatlı kaşığı mısır nişastası

  • 1 paket kabartma tozu

  • 1 paket vanilya

  • 6 çay bardağı un

  • 1 çay bardağı pudra şekeri

  • 1 tatlı kaşığı tarçın

HAZIRLANIŞI

  • Oda sıcaklığında beklettiğiniz bir paket margarini veya tereyağını karıştırma kabının içerisine alın.

  • Üzerine 1 çay bardağı buğday nişastasını, toz şekeri ve tarçını alın. Yoğurmaya başlayın.

  • Hafif kıvam alan hamurunuza 1 paket vanilya, 1 paket kabartma tozu ve unu alın. (unu azar azar ekleyin)

  • Yumuşak kıvamlı bir hamur olana kadar güzelce yoğurun.

  • Hamurdan parçalar koparın misket büyüklüğünde yuvarlaklar elde edin.

  • Kurabiyelerinizi pişirme kağıdı serili fırın tepsisine alın ve 180 derecede 15 dakika pişirin.

  • Fırından çıkan kurabiyeler soğuduktan sonra üzerine bolca tarçın ve pudra şekeri serpin.

  • Kavanozlara aktarın ve sevdiklerinize hediye edin.

MAHLEPLİ MİNİ KURABİYE TARİFİ

MALZEMELER

  • 200 gram tereyağı veya margarin

  • 1 yumurta akı

  • 1 çay bardağı ayçiçeği yağı

  • 1 tatlı kaşığı üzüm sirkesi

  • 1 tatlı kaşığı toz mahlep

  • 1 tatlı kaşığı tuz

  • 2 çorba kaşığı pudra şekeri

  • 1 paket kabartma tozu

  • 1 çorba kaşığı çörek otu

  • 2,5 su bardağı un (azar azar ekleyin çok katı olmasın)

ÜZERİ İÇİN

  • 1 yumurta sarısı

  • 1 tatlı kaşığı yoğurt

  • 1 tatlı kaşığı su

  • Süslemek için susam

HAZIRLANIŞI

  • Geniş bir karıştırma kabının içerisine tereyağı, ayçiçeği yağı, üzüm sirkesi, mahlep, tuz, pudra şekeri, çörek otu, kabartma tozu ve yumurta akını alıp karıştırın.

  • Karışımın içerisine un ve kabartma tozunu ekleyerek yoğurun.

  • Elde ettiğiniz hamurdan minik minik parçalar koparıp yuvarlayın.

  • Yumurta sarısı, su ve yoğurttan bir sos elde edin, kurabiyelerin üzerine sürün.

  • Susam serptiğiniz kurabiyeleri 170 derecede üzeri kızarana dek pişirin.

  • Soğuduktan sonra ince uzun kavanozlara alın.


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