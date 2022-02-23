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Yılbaşı sonrası alınan kiloları kalıcı olmaktan kurtaran 3 günlük detoks tarifleri

23.02.2022 10:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yılbaşı sonrası alınan kilolardan kurtulabilirsiniz. Bunun yollarından biri her biri birbirinden sağlıklı detoks tariflerini yapmak. Üstelik diyet gibi haftalarca değil sadece üç gün boyunca uygulamak yeterli olacak. Bunun için yapmanız gereken, bir ana öğününüz yerine detoks tarifinizi uygulamak ve diğer öğünlerde hafif, sebze yemekleri ya da çorba tercih etmek.

Yılbaşı sonrası alınan kiloları kalıcı olmaktan kurtaran 3 günlük detoks tarifleri

Yılbaşı gecesi yenilen yağlı yemekler ve içilen gazlı içeceklerden dolayı vücuda ihtiyacından fazla besin alırsınız. Detoks yaparak, vücudunuzun fazlalıklardan arınmasına yardımcı olabilirsiniz. Üç günlük bir detoksla bunu başarabilirsiniz. Sağlık sorununuz yoksa bu tarifleri gönül rahatlığıyla uygulayabilirsiniz. Ancak herhangi bir sağlık sorununuz varsa bir uzmana danışarak yapmanızı tavsiye ederiz. Detoksu bütün öğünlere değil gün içerisinde yalnızca bir ana öğüne uygulamanızda fayda var. Tek bir ana öğüne (akşam yemeği gibi) detoksu yerleştirip, diğer öğünlerde hafif ve sağlıklı yiyecekler hazırlayabilirsiniz. Sebze yemekleri veya çorbalar aklınıza gelebilecek ilk alternatifler olabilir. Hali hazırda standart bir beslenme programınız ya da diyet listeniz varsa ana öğünlerden birisinde verdiğimiz birbirinden yararlı tarifleri yapabilirsiniz. 3 gün boyunca farklı detoks hazırlayabileceğiniz gibi, aynı detoks tarifini üç gün boyunca da hazırlayabilirsiniz.

YEŞİL ELMALI DETOKS TARİFİ

MALZEMELER

  • Taze zencefil (fındık büyüklüğünde)

  • Yeşil elma

  • Maydanoz (bir kase)

  • 2yemek kaşığı yulaf

  • 1 bardak ılık su

HAZIRLANIŞI

  • Bütün malzemeleri birleştirip, varsa smoothie blenderinizi kullanarak sıvı hale getirin.

  • Eğer smoothie blenderiniz yoksa malzemeleri derin bir kabın içerisine alarak normal blender ile sıvı hale getirebilirsiniz.

KİVİLİ DETOKS TARİFİ

MALZEMELER

  • 1 avuç maydanoz

  • 1 tane kivi (yoksa portakal ya da mandalina olabilir.)

  • Yarım limon suyu

  • Yarım elma

  • Bir fincan demlenmiş, soğumuş yeşil çay

HAZIRLANIŞI

  • Bütün malzemeleri birleştirip, varsa smoothie blenderinizi kullanarak sıvı hale getirin.

  • Eğer smoothie blenderiniz yoksa malzemeleri normal blender ile sıvı hale getirebilirsiniz.

SALATALIK DETOKSU TARİFİ

MALZEMELER

  • 2 adet salatalık

  • Taze zencefil (fındık büyüklüğünde)

  • Yarım portakal

  • Yarım elma

  • Bir avuç maydanoz

HAZIRLANIŞI

  • Bütün malzemeleri birleştirip, varsa smoothie blender ya da normal blender kullanarak sıvı hale getirin.

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