Yılbaşı sonrası alınan kiloları kalıcı olmaktan kurtaran 3 günlük detoks tarifleri

Yılbaşı gecesi yenilen yağlı yemekler ve içilen gazlı içeceklerden dolayı vücuda ihtiyacından fazla besin alırsınız. Detoks yaparak, vücudunuzun fazlalıklardan arınmasına yardımcı olabilirsiniz. Üç günlük bir detoksla bunu başarabilirsiniz. Sağlık sorununuz yoksa bu tarifleri gönül rahatlığıyla uygulayabilirsiniz. Ancak herhangi bir sağlık sorununuz varsa bir uzmana danışarak yapmanızı tavsiye ederiz. Detoksu bütün öğünlere değil gün içerisinde yalnızca bir ana öğüne uygulamanızda fayda var. Tek bir ana öğüne (akşam yemeği gibi) detoksu yerleştirip, diğer öğünlerde hafif ve sağlıklı yiyecekler hazırlayabilirsiniz. Sebze yemekleri veya çorbalar aklınıza gelebilecek ilk alternatifler olabilir. Hali hazırda standart bir beslenme programınız ya da diyet listeniz varsa ana öğünlerden birisinde verdiğimiz birbirinden yararlı tarifleri yapabilirsiniz. 3 gün boyunca farklı detoks hazırlayabileceğiniz gibi, aynı detoks tarifini üç gün boyunca da hazırlayabilirsiniz.
MALZEMELER
Taze zencefil (fındık büyüklüğünde)
Yeşil elma
Maydanoz (bir kase)
2yemek kaşığı yulaf
HAZIRLANIŞI
Bütün malzemeleri birleştirip, varsa smoothie blenderinizi kullanarak sıvı hale getirin.
MALZEMELER
1 avuç maydanoz
1 tane kivi (yoksa portakal ya da mandalina olabilir.)
Yarım limon suyu
Yarım elma
HAZIRLANIŞI
Bütün malzemeleri birleştirip, varsa smoothie blenderinizi kullanarak sıvı hale getirin.
MALZEMELER
2 adet salatalık
Taze zencefil (fındık büyüklüğünde)
Yarım portakal
Yarım elma
HAZIRLANIŞI
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