Yılbaşında oteller açık mı ? Otellerde yılbaşı kutlaması olacak mı?

Koronavirüs hayatımıza girdikten sonra dünya genelinde bir çok şeyi değiştirdi. Bu zamana kadar görmediğimiz şeyleri görmeye başladık. Değişen hayat şartlarımızdaki en önemli değişiklik ise sokağa çıkma yasakları oldu. Yılbaşı yaklaşıyorken merak edilenler, sokağa çıkma yasağı olacak mı, yılbaşında oteller açık olacak mı soruları. Bu durum Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle netleşti ve yıl başında 4 günlük sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Bu durum yılbaşındaki 4 günlük sokağa çıkma yasağını evinde geçirmek istemeyen kişiler için soru işareti oldu. Yılbaşında oteller açık olacak mı? Otellerde yılbaşı kutlaması yapılacak mı gibi sorular merak konusu.

YILBAŞINDA OTELLER AÇIK MI ?

Yıl başında oteller açık olacak. Yılbaşında 4 günlük sokağa çıkma yasağında, otellerde yeni yıla girmek isteyenler sokağa çıkma yasağının başlangıcı olan 31 Aralıkta otele giriş yapıp 4 Ocak yasağın son günü otelden çıkış yapacaklar.

NOT: Sokağa çıkma yasağından dolayı otellerde tek gece konaklama yapmak mümkün olmayacak.

OTELLERDE YILBAŞI KUTLAMASI OLACAK MI ?

2020'ye veda edip 2021'i karşılayacağımız gece otellerde kutlama olmayacak. Yasaklardan dolayı gece saat 22.00'ye kadar canlı müzik var fakat bu saatten sonra herhangi bir eğlence organizasyonu olmayacak. Yılbaşında sahne alan bir çok sanatçı çevrim içi konser düzenlemeye başladı bile.