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Yılbaşında oteller açık mı ? Otellerde yılbaşı kutlaması olacak mı?

Burcu Bingöl Burcu Bingöl 17.12.2020 14:26 | Son Güncelleme:
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Yılbaşında oteller açık mı ? Otellerde yılbaşı kutlaması olacak mı?

Yeni yıla giriş yapacağımız tarihler için 4 günlük bir sokağa çıkma yasağı getirildi. Peki yılbaşında oteller açık mı olacak kapalı mı? Açık olursa da otellerde yılbaşı kutlaması olacak mı olmayacak mı? Merak edilen bu soruların yanıtlarını bu yazımda bulabilirsiniz.

Koronavirüs hayatımıza girdikten sonra dünya genelinde bir çok şeyi değiştirdi. Bu zamana kadar görmediğimiz şeyleri görmeye başladık. Değişen hayat şartlarımızdaki en önemli değişiklik ise sokağa çıkma yasakları oldu. Yılbaşı yaklaşıyorken merak edilenler, sokağa çıkma yasağı olacak mı, yılbaşında oteller açık olacak mı soruları. Bu durum Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle netleşti ve yıl başında 4 günlük sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

yılbaşı otelleri

Bu durum yılbaşındaki 4 günlük sokağa çıkma yasağını evinde geçirmek istemeyen kişiler için soru işareti oldu. Yılbaşında oteller açık olacak mı? Otellerde yılbaşı kutlaması yapılacak mı gibi sorular merak konusu.

YILBAŞINDA OTELLER AÇIK MI ?

Yıl başında oteller açık olacak. Yılbaşında 4 günlük sokağa çıkma yasağında, otellerde yeni yıla girmek isteyenler sokağa çıkma yasağının başlangıcı olan 31 Aralıkta otele giriş yapıp 4 Ocak yasağın son günü otelden çıkış yapacaklar.

yılbaşında otellerde kutlama var mı

NOT: Sokağa çıkma yasağından dolayı otellerde tek gece konaklama yapmak mümkün olmayacak.

OTELLERDE YILBAŞI KUTLAMASI OLACAK MI ?

yılbaşında kutlama olacak mı

2020'ye veda edip 2021'i karşılayacağımız gece otellerde kutlama olmayacak. Yasaklardan dolayı gece saat 22.00'ye kadar canlı müzik var fakat bu saatten sonra herhangi bir eğlence organizasyonu olmayacak. Yılbaşında sahne alan bir çok sanatçı çevrim içi konser düzenlemeye başladı bile.

KKTC’DE OTELLERDE YILBAŞI YASAĞI VAR MI ?

2021

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde koronavirüs tedbirleri kapsamında yeni önlemler alındı. KKTC’ye girişte uygulanan 7 günlük karantina süresi 10 güne çıkarıldı. Yurtdışından KKTC’ye, son 3 gün içerisinde yapılmış negatif PCR test sonucunu ibraz etmek koşulu ile giriş yapılabilecek. Yani şartlar zorlayıcı. Restoranlarda ve otellerde yılbaşı kutlamaları ve eğlenceleri 15 Aralık 2020’den 01 Ocak 2021’e kadar (her iki tarih dahil) yasaklandı. Sokaklarda yılbaşı ve benzeri her türlü eğlence faaliyeti de 01 Ocak 2021’e kadar yapılamayacak.

YILBAŞINDA OTELLERDE KAYAK YAPILABİLECEK Mİ ?

Uludağ, Palandöken, Erciyes gibi Türkiye'nin önde gelen kayak merkezlerinde bir çok otel bulunuyor. Buradaki oteller yılbaşında genel itibariyle açık olacak. Kayak konusunda da buradaki pistlerde şu anda kar seviyesi yeterli değil ve kayak yapmak yasak mı konusunda da henüz net bir düzenleme yok.

Eğer yılbaşını otellerde geçirmek isterseniz iyi bir araştırma yapıp gideceğiniz oteli önceden arayıp aklınıza takılan soruları otellerden net bir şekilde almanızı öneririz.

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