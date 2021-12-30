Yılbaşında yapılacak yemekler nelerdir? Yılbaşında ne pişirilir? İşte sofralarda yer alacak tarifler...

Osmanlı'dan günümüze kadar gelen Hünkar çorbası ve yılbaşı tatlılarının vazgeçilmezinden olan yılbaşı kurabiyesi 2022'ye girerken sofralarında bulunması gereken lezzetlerden. Ayrıca yılbaşı hindisi de pek çok vatandaş tarafından araştırılan tariflerden. Hünkar çorbası için patlıcan, soğan, yoğurt ve tavuk suyu gibi pratik malzemeler gerekiyor. İşte yılbaşı için en güzel çorba ve yemek tarifleri!

HÜNKAR ÇORBASI MALZEMELERİ!

Osmanlı mutfağından günümüze kadar gelen bu çorbanın tarifi ve malzemeleri şöyle:

Malzemeler:



1 yemek kaşığı limon suyu

2 yemek kaşığı un

Tuz

3 adet közlenmiş patlıcan

1 litre tavuk suyu

1 adet kuru soğan

2 diş sarımsak

Yarım kase yoğurt

1 yumurta sarısı

Üzeri için malzemeler:



Yarım tatlı kaşığı kırmızı biber

Arzuya göre nane

Yarım yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı zeytinyağ

HÜNKAR ÇORBASI TARİFİ!

Öncelikle közlenmiş patlıcanları bir kapta iyice eziniz. Daha sonra bir tencerede erittiğiniz tereyağı ve zeytinyağının üzerine soğanları ve sarımsakları ekleyin. Ardından ezdiğiniz közlenmiş patlıcanları da ilave edip, 5 dakika civarı kavurunuz. 5 dakika sonra tavuk suyunu da ekleyip iyice karıştırınız. Daha sonra çorbanızın terbiyesini hazırlamak için ayrı bir kabın içerisine yoğurt, yumurta, un, limon suyu, tuz ve karabiber ekleyip iyice çırpınız.

Yaptığınız terbiyeyi de çorbaya ekleyip kısık ateşte kaynatınız. Çorbanızın üzeri için bir tavada tereyağını erittikten sonra üzerine nane ekleyip, artık servis edebilirsiniz. Afiyet olsun!

YILBAŞI AĞAÇ KURABİYESİ TARİFİ!

Malzemeler:



3,5 su bardağı un

2 su bardağı pudra şekeri

1,5 yemek kaşığı bal

250 gram tereyağı

1 paket kabartma tozu

1,5 tatlı kaşığı tarçın

1 çay kaşığı toz zencefil

1 yemek kaşığı pasta süsü

1 tüp hazır yeşil renkli icin

Hazırlanışı:



İlk olarak geniş bir karıştırma kabının içine unu ve tereyağını alarak karıştırın. Kurabiyenin süs malzemeleri dışında diğer tüm malzemelerini kaba ekleyip hamuru yoğurun. Hazırlamış olduğunuz kurabiye hamurunu streç filmle güzelce sarıp buzdolabında yarım saat dakika dinlendirin. Kurabiye hamuru dinlendikten sonra ince bir şekilde açın. Farklı boyutlarda olmak koşuluyla dilediğiniz şekillerde kurabiye kalıpları seçin. Ardından bu kalıplarla hamurdan parçalar alarak kurabiyenizi oluşturun. Önceden ısıtmış olduğunuz 180 derecelik fırına kurabiyenizi verin ve 15-20 dakika civarı pişirin. En büyük kurabiyeyi alın, uçlarını dilediğiniz gibi hazır icing ile süsleyin. Kurabiyenin ortasına da bu icing'den ilave edin ve bu işlemi tüm kurabiyeleriniz bitene kadar devam edin. Son olarak da kurabiyenizi renkli pasta süsleriyle süsleyebilirsiniz. Afiyet olsun, mutlu seneler!

YILBAŞI HİNDİSİ TARİFİ!

Malzemeleri:



1 tatlı kaşığı tuz

1 çay kaşığı hardal

1 adet orta boy bütün hindi (4-4,5 kg.)

1 yemek kaşığı bal

4 yemek kaşığı zeytinyağı

2 yemek kaşığı taze sıkılmış limon suyu

1 tatlı kaşığı domates salçası

İçi için:



1 tatlı kaşığı tane karabiber

1 adet defne yaprağı

1 dal biberiye

KESTANELİ İÇ PİLAV İÇİN:



1 çay kaşığı tuz

¼ çay kaşığı yenibahar

1 su bardağı haşlanmış kestane

3 su bardağı sıcak et suyu (tavuk suyu)

2 su bardağı baldo pirinç

1 yemek kaşığı zeytinyağı

2 yemek kaşığı tereyağı

2 yemek kaşığı çam fıstığı

2 adet orta boy kuru soğan

1 çay kaşığı karabiber

2 yemek kaşığı kuş üzümü (ılık suda bekletilmiş)

1 çay kaşığı tarçın

Tarifi:

Öncelikle küçük bir kâsede bal, zeytinyağı, taze sıkılmış limon suyu, domates salçası, tuz ve hardalı iyice karıştırın. Sonra hazırladığınız sosu, bir fırça ile yıkanmış kurulanmış hindinin her tarafına sürün. Hindinin içine tane karabiber, biberiye ve defne yaprağını yerleştirin. Hindiyi, hafif bir şekilde unladığınız büyük boy pişirme poşeti veya fırın tepsisine alın ve daha önceden ısıtılmış 170 derece fırında 2,5 saat civarı pişirin.

Kestaneli iç pilavı hazırlamak için ise kuru soğanları yemeklik olacak biçimde küçük küçük doğrayın. Zeytinyağını ve tereyağı geniş tabanlı bir pilav tenceresinde kızdırın. Doğradığınız kuru soğanları, kısık ateşte şekilde soteledikten sonra soğanlar ölene kadar pişirin.

Soğanların üzerine dolmalık çam fıstıkları ekleyin ve hafif bir renk alana kadar soğanlarla birlikte kavurun. Pirinçleri duru suyu çıkana kadar yıkayın ve pilav tenceresine soğan ve fıstıkların üzerine ilave edin.

Sonrasında, karabiber, kuş üzümü, yenibahar ve tarçın tuzu katın.

Küçük parçalara ayırdığınız haşlanmış kestaneleri ve sıcak et suyunu üstüne ekleyin. Pilavın kapağını kapatın ve kısık ateşte suyunu çekene dek pişirmeyi sürdürün.

Kestaneli iç pilav suyunu çektikten sonra üzerini pamuklu bir mutfak bezi veya kağıt havlu ya da kapatıp demlenmesi için bekletmelisiniz. Fırından çıkan kızarmış hindiyi, geniş bir kabın içine aktarın ve son olarak pilavı da etrafına ekleyerek süsleyin.

Yılbaşı hindiniz hazır... Afiyet olsun!

