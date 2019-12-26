Yılda 2 bin 500 bebek dudak ve damak yarığıyla doğuyor

Aynı zamanda Dudak Damak Yarıkları Derneği Yönetim Kurulu Üyesi olan Tosun, bir konferansa katılmak üzere geldiği Antalya'da AA muhabirine yaptığı açıklamada, dudak ve damak yarığının halk arasında "tavşan dudak" ve "kurt ağzı" olarak bilindiğini ancak "yarık dudak” ve "yarık damak" olarak nitelendirildiğini ifade etti.

Söz konusu hastalığı yaşayan bireylerin erken ve geç dönemlerde birçok problemle karşılaştığına değinen Tosun, bu hastalığın ailelere sosyolojik ve psikolojik yükler getirdiğini aktardı.

Bu anomalinin oluşumunda birçok etkili faktör bulunmasına rağmen, kesin sebebinin tam olarak bilinemediğini vurgulayan Tosun, anne karnındayken ilaç eksikliği ve yüksek radyasyona maruz kalınmasının hastalığı tetiklediğini bildirdi.

Dudak ve damak yarığının anne karnındayken teşhis edilebildiğini anlatan Tosun, şunları kaydetti:

"Dünyadaki oranlar birbirine çok yakın. Türkiye bu hastalığın çok sık görüldüğü bir yer değil. Dünyada daha sık görülen ırklar mevcut. Sağlık Bakanlığının hastalık konusundaki takipleri çok yerinde ancak dudak damak yarıklı hastaların tanı, tedavi ve takipleri için özelleşmiş merkezlerin dünyadaki örneklerinde olduğu gibi ülkemizde de kurulması gerekiyor. Çünkü bu merkezlerde yapılan takipler sayesinde daha iyi bir tedavi ve takip hizmeti verilmesi mümkün."