Mangaldan çıkınca macun gibi oluyor! Bu lezzete talep patladı

Gaziantep'in Araban ilçesinde yeşil sarımsak hasadıyla birlikte sarımsak kebabı sezonu başladı. Doğal antibiyotik olarak bilinen Araban sarımsağıyla hazırlanan lezzet, hem tadı hem de faydaları nedeniyle yoğun ilgi görüyor.

Gökçen Kökden

Gaziantep'in Araban ilçesinde baharın gelişiyle birlikte beklenen lezzet yeniden sofralardaki yerini aldı. Avrupa Birliği tescilli Araban sarımsağının hasat dönemine girilmesiyle birlikte, bölgenin en özel yemeklerinden biri olan sarımsak kebabı da sezonu açtı.

Her yıl sınırlı bir süre hazırlanan sarımsak kebabı, hem Gazianteplilerin hem de çevre illerden gelen ziyaretçilerin yoğun ilgisini görüyor.

LEZZETİN SIRRI YEŞİL SARIMSAKTA SAKLI

Sarımsak kebabının temel malzemesini henüz tam olgunlaşmamış yeşil Araban sarımsağı oluşturuyor. Kuzu kıyma ile hazırlanan kebaplar mangalda yaklaşık 20-25 dakika pişiriliyor. Ardından ustaların "terletme" adını verdiği özel aşamaya geçiliyor.

Yaklaşık 15 dakika süren bu işlem sırasında sarımsaklar yumuşayarak adeta krem kıvamına geliyor. Kebabın kendine özgü aroması da bu aşamada ortaya çıkıyor.

Sarımsak kebabının bağışıklık sistemini güçlendirdiğini anlatan Arabanlı kebap ustaları, "Araban sarımsağının yeşil firik hasadına sayılı günler kala sarımsak kebabı mangallardaki yerini almaya başladı. Araban sarımsağı ve kuzu kıyma ile yapılan sarımsak kebabını 20-25 dakika boyunca mangalda pişiyoruz. Ardından 15 dakika boyunca terletme işlemi dediğimiz aşamaya geçiyoruz. Terletme işleminin sonunda sarımsak macun gibi oluyor ve damak çatlatan lezzetiyle yiyen herkesi büyülüyor" diye konuştu.

HER YIL DAHA FAZLA İLGİ GÖRÜYOR

Bölgedeki işletmeciler, sarımsak kebabına olan ilginin son yıllarda önemli ölçüde arttığını belirtiyor. Özellikle bahar aylarında kısa süreliğine yapılabilmesi nedeniyle birçok kişi bu lezzeti tatmak için Araban'a geliyor.

ARABAN SARIMSAĞI NEDEN BU KADAR DEĞERLİ?

Türkiye'nin en kaliteli sarımsak çeşitlerinden biri olarak gösterilen Araban sarımsağı, Avrupa Birliği tarafından coğrafi işaretle koruma altına alınan ürünler arasında yer alıyor. Kendine özgü aroması ve yoğun kokusuyla dikkat çeken sarımsak, bölgenin verimli topraklarında yetişiyor.

