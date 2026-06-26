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Yılda sadece 3 ay satılıyor: Faydaları saymakla bitmiyor

Ege mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden şevketibostan, pazar tezgahlarını süslemeye devam ediyor. Kısa süren hasat dönemi, zahmetli toplanma süreci ve sağlığa sunduğu faydalarla dikkat çeken bu özel ot, özellikle Ege'de vatandaşların en çok aradığı mevsimlik ürünler arasında yer alıyor.

Yılda sadece 3 ay satılıyor: Faydaları saymakla bitmiyor
Mynet

Özellikle mart, nisan ve mayıs aylarında toplanan şevketibostan; İzmir, Aydın, Muğla ve çevresindeki kırsal alanlarda doğal olarak yetişiyor. Dikenli yapısı nedeniyle toplaması oldukça zahmetli olan bitki, sabah erken saatlerde tarlalardan ve yamaçlardan tek tek toplanıyor. Bu nedenle pazarlarda her zaman kolay bulunmuyor.

Yılda sadece 3 ay satılıyor: Faydaları saymakla bitmiyor 1

ŞEVKETİBOSTAN FAYDALARI NELER?

Uzmanlara göre şevketibostan lif bakımından oldukça zengin bir ot. Bu özelliği sayesinde sindirim sisteminin düzenli çalışmasına yardımcı olabiliyor. Uzun süre tok tutması nedeniyle özellikle hafif beslenmek isteyenlerin tercih ettiği ürünler arasında gösteriliyor.

İçerdiği C vitamini, potasyum ve antioksidan bileşenler sayesinde bağışıklığı desteklemeye yardımcı olduğu belirtiliyor. Halk arasında karaciğeri desteklediği ve vücuttaki ödemin atılmasına katkı sağladığı düşünülüyor. Aynı zamanda düşük kalorili yapısıyla diyet listelerinde de sık yer buluyor.

Bazı uzmanlar şevketibostanın bağırsak hareketlerini destekleyebileceğini ve ağır yemekler sonrası hazmı kolaylaştırabileceğini ifade ediyor. Ancak her besinde olduğu gibi aşırı tüketimden kaçınılması gerektiği belirtiliyor.

Yılda sadece 3 ay satılıyor: Faydaları saymakla bitmiyor 2

TEMİZLEMESİ ZAHMETLİ AMA LEZZETİ ŞAHANE

Şevketibostanın en zahmetli kısmı temizleme aşaması. Dikenli dış yapısı nedeniyle ayıklanarak hazırlanıyor ve bol suyla birkaç kez yıkanıyor. Genellikle kök kısmı ve yumuşak gövdeleri kullanılıyor.

Ege mutfağında en yaygın tüketim şekli kuzu etiyle pişirilmesi. Ancak zeytinyağlı hali de oldukça seviliyor. Soğanla kavrulduktan sonra üzerine limon eklenerek pişirilen şevketibostan, yoğurtla birlikte de servis edilebiliyor.

Yılda sadece 3 ay satılıyor: Faydaları saymakla bitmiyor 3

Bazı kişiler haşlayarak salatalarda kullanırken, bazıları yumurtalı kavurmasını tercih ediyor. Kendine has hafif acımsı aroması nedeniyle özellikle ot yemeklerini sevenlerin favorileri arasında gösteriliyor.

Kısa sezonu nedeniyle pazarda yalnızca birkaç ay bulunabilen şevketibostan, her yıl bahar aylarında yeniden ilgi odağı oluyor. Özellikle Ege pazarlarında birçok kişi bu otu bulabilmek için sabah erken saatlerde tezgahların yolunu tutuyor.

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Anahtar Kelimeler:
Ege Bölgesi bitki
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