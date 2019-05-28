Yıldırım çarpmasına maruz kalmış insanlar!

Yıldırım çarpmasının insan vücudunda bıraktığı yara izleri vücuduna girdiği ve vücudu terk ettiği yerlerde belirginleşir. Bunun yanı sıra vücutta Lichtenberg adı verilen, parçalanmış kan damarlarının bıraktığı izlerden oluşan bir yara izi de oluşur. Bu izler garip, garip olduğu kadar da adeta bir dövme gibi örümcek ağı şeklinde vücuda yayılır. Ayrıca yıldırım çarpan kişinin üzerinde metal eşyalar varsa oluşan yüksek sıcaklıktan dolayı bunlar da aşırı ısınarak ciddi yanıklara sebep olabilir. Bütün bunlara karşın herhangi bir zamanda insanın üzerine yıldırım düşmesi ihtimali 300 binde birdir ve yıldırım düşen bir insanın hayatta kalma ihtimali %90’dır diyerek biraz içinizi rahatlatalım. Ancak Lichtenberg yara izlerinden kaçmanızın imkanı yok maalesef.Yıldırımlar birer elektrik parlamasıdır, bir bulutun içinde, iki bulut arasında veya buluttan yere şeklinde gerçekleşebilir.

Yağmurlu, fırtınalı havalarda bulutların içinde elektrik birikmeye başlar. Aynı zamanda yerdeki, özellikle uzun nesnelerde, dağlarda, binalarda, ağaçlarda ve hatta insanlarda da elektrik yükü birikmesi olur. İşte bulutlardaki bu yükler yerdeki karşı yüklerle buluştuğunda yıldırım düştüğünü görürüz.

Yıldırım içerisinde 1-10 milyar jullük enerji taşır ve haliyle bunu yeryüzünde herhangi bir nesneye aktardığında ortaya ürkütücü sonuçlar çıkabilir.

Herhangi bir insana, herhangi bir zamanda yıldırım çarpması ihtimali 300 binde birdir. Her ne kadar yıldırım çarpan bir insanın hayatta kalma ihtimali %90 olsa da vücudunda birtakım yara izlerinin oluşması kaçınılmazdır. Bu izler “Lichtenberg” Figürü” olarak bilinir. Bir yıldırım çevresindeki havanın sıcaklığını 28 bin dereceye kadar ısıtabilir. Bu güneşin sıcaklığından beş kat daha fazladır. Bulut ile yeryüzü arasında gerçekleşen yıldırım düşmelerinde 1 milyar voltluk bir enerji akışı gerçekleşir. Bu miktarda bir enerji vücudunuza girdiğinde, kalbinize, ciğerlerinize ve sinir sisteminize giden küçük elektrik sinyallerinde kısa devrelere sebep olur. Bunun sonucunda kalp krizi, nöbet, beyin hasarı, omurilik hasarı ve hafıza kaybı gibi sorunlar yaşamanız mümkün olabilir. Şiddetli ısı, ışık ve elektrik ayrıca gözlerinize de zarar verebilir. Mesela retinanızda delikler oluşmasına yol açabilir ve bundan dolayı katarakta sebep olabilir.

Katarakt: Görüşün, buğulanmış bir camın arkasından bakıyormuşçasına bozulmasıdır. Yıldırım düşmesi erkeklerde iktidarsızlığa ve genel libidonun azalmasına da sebep olabilir. Lichtenberg figürlerinin sebebi yıldırımın vücut yüzeyiniz boyunca ilerlemesinin bir sonucudur. Ve ilerlerken kılcal damarlarınızdaki kırmızı kan hücrelerini damarlardan dışarı çıkmaya zorlar. 2011 yılında Winston Kemp isimli birini yıldırım çarptı. Gariptir ki Kemp bir elektrikçiydi. Kemp şöyle anlatıyor: “Fırtınada bal kabaklarımı muhafaza etmek için dışarı çıkmıştım, kısa süre durup içeri girecektim.” “Sadece komşumun bahçesine yıldırım düştüğünü hatırlıyorum, çok parlak ve çok gürültülüydü hiçbir şey hissetmedim.” “Her şey yolundaymış gibi eve girdim. Kolumda bir acı hissettim, bundan bir saat sontaydı ki izleri fark ettim.” Olayın gerçekleşmesinden yaklaşık 1 saat sonra ciddi şekilde rahatsız etmeye başladı. Ertesi gün ise daha da berbattı. Vücudumda kabartılar oluştu, gittikçe büyüdüler ve bir hafta boyunca büyümeye devam ettiler.”