MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Yıldız De Bana jürisi Hülya Avşar kimdir, kaç yaşında, nereli? Hülya Avşar ile Kaya Çilingiroğlu'nun evliliği neden bitti? İşte hayatı!

Yıldız De Bana jürisi Hülya Avşar kimdir, kaç yaşında, nereli? Hülya Avşar ile Kaya Çilingiroğlu'nun evliliği neden bitti? İşte hayatı!

31.03.2023 14:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yıldız De Bana jürisi Hülya Avşar yarışma öncesi vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Ünlü isim 1997 yılında evlendiği Kaya Çilingiroğlu'ndan 2005 yılında boşanmıştır. Çiftin Zehra Çilingiroğlu adından bir kızları vardır. Peki, Hülya Avşar kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Yıldız De Bana jürisi Hülya Avşar'ın hayatı ve biyografisi...

Yıldız De Bana jürisi Hülya Avşar kimdir, kaç yaşında, nereli? Hülya Avşar ile Kaya Çilingiroğlu'nun evliliği neden bitti? İşte hayatı!

Hülya Avşar bu akşam Kanal D'de yayınlanacak olan Yıldız De Bana yarışmasında jüri koltuğunda oturuyor. Hülya Avşar. 2005 yılında eski eşi Kayaçilingiroğlu'nun kendini Feraye Tanyolaç ile aldattığını öğrenmiş ve çift bir süre sonra boşanmıştı. Yıllar sonra Kaya Çilingiroğlu'nun çapkın bir adam olduğunu itiraf eden ünlü şarkıcı, aldatıldığını dört yıl sonra öğrendiğini belirtip "Dört sene iyi idare etmiş" ifadelerini kullanmıştı. İşte, Yıldız De Bana jürisi Hülya Avşar'ın hayatı ve biyografisi...

HÜLYA AVŞAR KİMDİR?

Hülya Avşar, 10 Ekim 1963'te dünyaya geldi.

Hülya Avşar, 1997 - 2005 yılları arasında Kaya Çilingiroğlu ile evli kaldı. Bu evlilikten Zehra adında bir kız çocuğu bulunuyor.

Hülya Avşar kimdir? Milyoner yılbaşı gecesi konuğu Hülya Avşar kaç yaşında ve nereli? İşte hayatı!

Spor ve tenisle iç i.e bir yaşam süren Hülya Avşar, 200 yılında 'En iyi kadın şarkıcı' ödülüne layık görüldü. Avşar'ın, köşe yazarlığı tecrübesi de bulunuyor.

Hülya Avşar kimdir? Milyoner yılbaşı gecesi konuğu Hülya Avşar kaç yaşında ve nereli? İşte hayatı!

Berlin in Berlin, Öil Horoz, Hülya, Mavi Mavi, Sekreter, Alın Yazım gibi film projelerinde yer aldı. İntibah, Kadın İsterse, Muhteşem Yüzyıl, Zümrüt gibi televizyon dizilerinde oynadı. Hülya Avşar Soruyor, Pişti, O Ses Türkiye, Hülya Avşar Sohbeti gibi programlarda sunuculuk yaptı.

HÜLYA AVŞAR - KAYA ÇİLİNGİROĞLU EVLİLİĞİ NEDEN BİTTİ?

2005 yılında Kaya Çilingiroğlu'nun 'Ferrari' sorusunu Feraye anlaması sonucu eşini aldattığı ortaya çıkmıştı.

Hülya Avşar, o dönem magazin gündemine bomba gibi düşen olaydan bir süre sonra Kaya Çilingiroğlu ile yollarını ayırdı.

HÜLYA AVŞAR, YILDIZ DE BANA YARIŞMASININ JÜRİ KOLTUĞUNDA!

Kanal D'de bugün izleyiciyle buluşacak programda Hülya Avşar, Büşra Pekin ve Zafer Algöz jüri koltuğunda oturuyor. Yarışmada toplamda 18 yarışmacı olacak.

Yıldız De Bana yarışmasında 9 kadın 9 erkek yarışmacı olmak üzere toplam 18 yarışmacı olacak. Ekran başındaki seyircilere eğlenceli vakit geçirtecek yarışma ile oyunculuk sektörüne yeni yüzler ve yetenekler kazandırmak amaçlanıyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İbrahim Tatlıses'in gelini dekolteli tarzıyla dikkat çektiİbrahim Tatlıses'in gelini dekolteli tarzıyla dikkat çekti
Türkiye'ye dönüp maneviyata yönelmişti! 39 kilo verdi... İşte son haliTürkiye'ye dönüp maneviyata yönelmişti! 39 kilo verdi... İşte son hali
O partiden milletvekilliği teklifi gitti! O partiden milletvekilliği teklifi gitti!
Anahtar Kelimeler:
Hülya Avşar Kaya Çilingiroğlu ünlü şarkıcı yaşında turu

En Çok Okunan Haberler

Bu tarihlere dikkat! 17 ile uyarı: Bahar soğukları kapıda

Bu tarihlere dikkat! 17 ile uyarı: Bahar soğukları kapıda

Var Mısın Yok Musun’un Hamdi Bey’i bakın kim çıktı! Görenlerin ağızları açık kaldı

Var Mısın Yok Musun’un Hamdi Bey’i bakın kim çıktı! Görenlerin ağızları açık kaldı

Canlı yayında sinirler gerildi! Muharrem İnce'ye böyle seslendi

Canlı yayında sinirler gerildi! Muharrem İnce'ye böyle seslendi

Son ankette Yavaş ve İmamoğlu'nun sıralaması dikkat çekti

Son ankette Yavaş ve İmamoğlu'nun sıralaması dikkat çekti

Akşener'den İYİ Parti binası önünde çok konuşulacak sözler

Akşener'den İYİ Parti binası önünde çok konuşulacak sözler

Kan donduran cinayet! Baba-oğul sokak ortasında öldürüldü

Kan donduran cinayet! Baba-oğul sokak ortasında öldürüldü

İlginizi Çekebilir

"Bülent Ersoy'un gençliği sandım"

"Bülent Ersoy'un gençliği sandım"

Sevgilisinin kocasına asitle saldırdı! İntikamı acı oldu

Sevgilisinin kocasına asitle saldırdı! İntikamı acı oldu

Bahar Fırsatları'na özel modadan teknolojiye binlerce üründe %60'a varan indirimler

Bahar Fırsatları'na özel modadan teknolojiye binlerce üründe %60'a varan indirimler

"Özge Özpirinçci artık doğallıktan çıktı" demişti! Estetiksiz hali şoke etti

"Özge Özpirinçci artık doğallıktan çıktı" demişti! Estetiksiz hali şoke etti

Sürekli papyonla! Nedeni çok romantikmiş...

Sürekli papyonla! Nedeni çok romantikmiş...

Airfryerda 2800 TL'nin üzerinde indirim! Bir kez kullanan vazgeçemiyor

Airfryerda 2800 TL'nin üzerinde indirim! Bir kez kullanan vazgeçemiyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.