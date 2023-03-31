Yıldız De Bana jürisi Hülya Avşar kimdir, kaç yaşında, nereli? Hülya Avşar ile Kaya Çilingiroğlu'nun evliliği neden bitti? İşte hayatı!

Hülya Avşar bu akşam Kanal D'de yayınlanacak olan Yıldız De Bana yarışmasında jüri koltuğunda oturuyor. Hülya Avşar. 2005 yılında eski eşi Kayaçilingiroğlu'nun kendini Feraye Tanyolaç ile aldattığını öğrenmiş ve çift bir süre sonra boşanmıştı. Yıllar sonra Kaya Çilingiroğlu'nun çapkın bir adam olduğunu itiraf eden ünlü şarkıcı, aldatıldığını dört yıl sonra öğrendiğini belirtip "Dört sene iyi idare etmiş" ifadelerini kullanmıştı. İşte, Yıldız De Bana jürisi Hülya Avşar'ın hayatı ve biyografisi...

HÜLYA AVŞAR KİMDİR?

Hülya Avşar, 10 Ekim 1963'te dünyaya geldi.

Hülya Avşar, 1997 - 2005 yılları arasında Kaya Çilingiroğlu ile evli kaldı. Bu evlilikten Zehra adında bir kız çocuğu bulunuyor.

Spor ve tenisle iç i.e bir yaşam süren Hülya Avşar, 200 yılında 'En iyi kadın şarkıcı' ödülüne layık görüldü. Avşar'ın, köşe yazarlığı tecrübesi de bulunuyor.

Berlin in Berlin, Öil Horoz, Hülya, Mavi Mavi, Sekreter, Alın Yazım gibi film projelerinde yer aldı. İntibah, Kadın İsterse, Muhteşem Yüzyıl, Zümrüt gibi televizyon dizilerinde oynadı. Hülya Avşar Soruyor, Pişti, O Ses Türkiye, Hülya Avşar Sohbeti gibi programlarda sunuculuk yaptı.

HÜLYA AVŞAR - KAYA ÇİLİNGİROĞLU EVLİLİĞİ NEDEN BİTTİ?

2005 yılında Kaya Çilingiroğlu'nun 'Ferrari' sorusunu Feraye anlaması sonucu eşini aldattığı ortaya çıkmıştı.

Hülya Avşar, o dönem magazin gündemine bomba gibi düşen olaydan bir süre sonra Kaya Çilingiroğlu ile yollarını ayırdı.

HÜLYA AVŞAR, YILDIZ DE BANA YARIŞMASININ JÜRİ KOLTUĞUNDA!

Kanal D'de bugün izleyiciyle buluşacak programda Hülya Avşar, Büşra Pekin ve Zafer Algöz jüri koltuğunda oturuyor. Yarışmada toplamda 18 yarışmacı olacak.

Yıldız De Bana yarışmasında 9 kadın 9 erkek yarışmacı olmak üzere toplam 18 yarışmacı olacak. Ekran başındaki seyircilere eğlenceli vakit geçirtecek yarışma ile oyunculuk sektörüne yeni yüzler ve yetenekler kazandırmak amaçlanıyor.

