Yıldız De Bana jürisi Zafer Algöz kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte Zafer Algöz'ün hayatı ve biyografisi!

Yıldız De Bana jürisi Zafer Algöz, 31 Mart 2023 Cuma gününün en çok araştırılan isimleri arasında yer alıyor. Ünlü oyuncu Zafer Algöz, Lale Algöz ile evlidir. Yıldız De Bana jürisi Zafer Algöz'ün Ilgın Algöz adında bir kızı vardır. İşte ünlü oyuncu hakkında detaylar...

ZAFER ALGÖZ KİMDİR?

Zafer Algöz, 30 Ağustos 1961, Kars doğumlu, Türk oyuncudur.

Dedesi besteci Kemani Haydar Telhüner'dir. 1975 sezonunda Bursa Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünde açılan "Gençlik Kursları" ile tiyatro eğitimi alan sanatçı, 1981 yılında Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünü kazandı. 1985 yılında mezun olup aynı yıl Bursa Devlet Tiyatrosu'nda sanat yaşamına başladı.

1989 yılında İstanbul Devlet Tiyatroları’na tayin olan Algöz, birçok oyunda rol aldı, dizi ve sinema filmleri çevirdi. İstanbul Devlet Tiyatroları'nda oyuncu olarak çalışmaktadır. Ayrıca League of Legends adlı MOBA oyununda Türkiye sunucusu açılışa özel Gangplank adlı şampiyonun Barbaros adlı kostümünü seslendirmiştir

Eylül 2019'dan beri Can Yılmaz ile birlikte Youtube kanalına içerik hazırlamakta, "Burda Olan Burda Kalır" oyunuyla sahneye çıkmaktadır.

ZAFER ALGÖZ, YILDIZ DE BANA YARIŞMASININ JÜRİ KOLTUĞUNDA!

Kanal D'de bugün izleyiciyle buluşacak programda Hülya Avşar, Büşra Pekin ve Zafer Algöz jüri koltuğunda oturuyor. Yarışmada toplamda 18 yarışmacı olacak.

Yıldız De Bana yarışmasında 9 kadın 9 erkek yarışmacı olmak üzere toplam 18 yarışmacı olacak. Ekran başındaki seyircilere eğlenceli vakit geçirtecek yarışma ile oyunculuk sektörüne yeni yüzler ve yetenekler kazandırmak amaçlanıyor.

