Yıldız golcü Eran Zahavi'den Fenerbahçe yanıtı

Fenerbahçe'nin transfer hedefleri arasında yer alan Eran Zahavi, Instagram üzerinden sarı lacivertliler için mesaj verdi.
"Come to Fenerbahçe" yorumları üzerinde bir paylaşımda bulunan İsraiili yıldız, "Eğer 500 bin yorum alırsa neden olmasın, hadi deneyelim?" ifadesini kullandı. Bunun üzerine Fenerbahçeli taraftarlar Zahavi'nin fotoğrafına yorum yağdırmaya başladı.
Sarı - lacivertlilerin transfer gündeminde yer alan hücum oyuncusu Eran Zahavi, kulübü Guangzhou ile olan kontratını feshetmişti.
Il Giornale'den Nicolo Schira'nın haberine göre; Fenerbahçe, Eran Zahavi transferinde sona çok yakın. İsrailli yıldız, 2 yıllık sözleşme imzalayacak ve sezon başına 1.5 milyon Euro net ücret alacak. Son detaylar görüşülüyor. Bu sezon 7 maça çıkan 33 yaşındaki futbolcu, 4 gol - 1 asistlik bir performans sergiledi.
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