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Yıldız ismin ağabeyi de Galatasaray'a geliyor! Yeni sezonun ilk transferi...

08.06.2023 19:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto 1'inci Lig'de transfer yasağı ve tarihi borç yüküyle ayakta kalmaya çalışan Altay'da hafta başında kongrede güven tazeleyen yönetim, genç futbolculara gelecek teklifleri bekliyor. Öte yandan Galatasaray'ın kadrosunda bulunan Kazımcan Karataş'ın ağabeyi Eren Karataş'ı gündemine aldığı kaydedildi.

Yıldız ismin ağabeyi de Galatasaray'a geliyor! Yeni sezonun ilk transferi...

Geçen sezon başında Kazımcan Karataş'ı Süper Lig'de şampiyon olan Galatasaray'a satarak bütçe oluşturan, 3 sene önce de Cenk Özkaçar'ı Fransız ekibi Lyon'a veren siyah-beyazlılarda bu yıl vitrine çıkan Eren Karataş, Eren Erdoğan, Efe Sarıkaya ve Arda Gezer transferin gözdeleri durumunda.

AĞABEY-KARDEŞ GALATASARAY'A

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Altay'dan geçen sezon 19 yaşındaki sol bek Kazımcan'ı alıp ilk 11'e monte eden Galatasaray'ın, siyah-beyazlılarda bu sezonun son haftalarında eldivenleri eline geçiren Kazımcan'ın 22 yaşındaki kaleci ağabeyi Eren Karataş'la ilgilendiği öğrenildi.

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Transfer gerçekleşirse altyapıda birlikte yetişen iki kardeş Altay'dan sonra Galatasaray'da da birlikte aynı takımda yer alacak.

Eren Erdoğan, Efe ve Arda da birçok kulübün listesinde. Kongrede net borcu 20.7 Milyon Euro olarak açıklanıp güncel kurla 500 milyon TL'nin üzerinde borcu olan Altay'ın umudu genç yıldız adaylarının satışından gelecek paralar olacak. Altay, altyapısından yetişerek A Milli Takım'da da forma giyen Cenk Özkaçar'ın geçen sezon kiralık olarak oynadığı İspanyol devi Valencia'ya bonservisle transferinden de 350 bin Euro pay almayı bekliyor. (DHA)


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