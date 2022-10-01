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Yıldız oyuncu ayakkabılarını bağlarken at yarışı izledi!

01.10.2022 10:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika... Amerikan Basketbol Ligi'nde Denver Nuggets forması giyen ve performansıyla son iki sezonun en değerli oyuncusu seçilmeyi başaran Sırp oyuncu Nicola Jokic, sosyal medyada gündem oldu. Jokic'in ayakkabılarını bağlarken at yarışı izlediği görüntüler takımın resmi hesabından paylaşılırken Türk kullanıcıların yaptığı Sergen Yalçın yorumları dikkat çekti. İşte detaylar...

Yıldız oyuncu ayakkabılarını bağlarken at yarışı izledi!

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) son iki sezonun en değerli oyuncusu seçilen 27 yaşındaki Sırp basketbolcu Nikola Jokic sosyal medyada gündem oldu. Jokic'in ayakkabılarını bağlarken telefonundan At Yarışı takip ettiği video sosyal medyada çok konuşuldu. Sırp yıldızın görüntüsünü Denver Nuggets sosyal medya hesabı; "Yarı zamanlı basketbolcu, tam zamanlı at yarışı meraklısı" notuyla paylaştı.

SERGEN YALÇIN YORUMLARI

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Denver Nuggets'ın bu paylaşımı sonrası Türk sosyal medya kullanıcıları 'Sergen Yalçın bunu beğendi' yorumlarında bulundu. Çocukluğundan bu yana at yarışı sevdalısı olan Sergen Yalçın'ın Beşiktaş'a transfer olduğu dönemde yaşanmış ve her anlatılışında gülümseten anısı akıllara geldi.

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"METİN, SERGEN, BEN AT YARIŞI KUPONU YAPIYORUZ"

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Beşiktaşlı eski futbolcu Gökhan Keskin "Beşiktaş'a ilk geldiğinde Sergen'i benim yanıma verdiler. Daha 17 yaşındaydı. 'Al bu çocuğu göz kulak ol, at yarışı oynuyormuş' dediler. Aradan iki hafta geçti bir baktım ben, Metin ve Sergen beraber at yarışı kuponu yapıyoruz." ifadelerini kullanmıştı. Sergen Yalçın Gökhan Keskin'in bu sözleri sonrası "Gökhan'ın anlattığı doğru. At yarışı oynamaya 10 yaşında başladım. Sürekli kamplarda olduğumuz zaman çok canımız sıkılıyordu. Antrenman, uyku ve yemek haricinde bir şey yok. O zaman oyun konsolları falan da yoktu. Bir meşgale lazım. Ben de 10 yaşımdan beri içinde olduğum için böyle vakit geçiriyorduk." diyerek bu hikayeyi doğrulamıştı.

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