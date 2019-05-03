Mynet Trend

Yıldız Savaşları'nın oyuncusu Peter Mayhew hayatını kaybetti

sesamos sesamos
DÜNYA  | 03.05.2019 03:14 | Son Güncelleme

Star Wars'ta 'Chewbacca' karakterini canlandıran oyuncu Peter Mayhew yaşamını yitirdi.

Yıldız Savaşları'nın oyuncusu Peter Mayhew hayatını kaybetti

'Star Wars (Yıldız Savaşları)' adlı yapımla tanınan ABD'li oyuncu Peter Mayhew hayatını kaybetti.

Mayhew'ın ailesinin bugün yaptığı açıklamada, 74 yaşındaki oyuncunun 30 Nisan'da Teksas'daki evinde hayata gözlerini yumduğu belirtildi.

star

Açıklamada, Mayhew'in ölüm nedenine ilişkin herhangi bir detaya yer verilmedi.

(AA)

Doğum gününde büyük şok! 'Unutulmaz olsun istiyorum' dedi, bakın başına ne geldiDoğum gününde büyük şok! 'Unutulmaz olsun istiyorum' dedi, bakın başına ne geldi
Tutulma sırasında gerçekleşti: Ay'a böyle çarpmışTutulma sırasında gerçekleşti: Ay'a böyle çarpmış
İnanılmaz! Ölen sandık görevlisi 318 oldu!İnanılmaz! Ölen sandık görevlisi 318 oldu!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Star Wars Peter Mayhew Chewbacca yıldız savaşları

En Çok Okunan Trend Haberler

Ekrem İmamoğlu ve Şenol Güneş'in güldüren diyaloğu

Ekrem İmamoğlu ve Şenol Güneş'in güldüren diyaloğu

Cem Yılmaz'dan örnek davranış! Ünlü isimler akın etti

Cem Yılmaz'dan örnek davranış! Ünlü isimler akın etti

Ekrem İmamoğlu'nun makam odasında fotoğraf değişikliği

Ekrem İmamoğlu'nun makam odasında fotoğraf değişikliği

10 yaşındaki çocuğa istismar davasında karar! Anne isyan etti

10 yaşındaki çocuğa istismar davasında karar! Anne isyan etti

İlginizi Çekebilir

Müzikle dolu 10 gün

Müzikle dolu 10 gün

Fransa bu videoyu tartışıyor!

Fransa bu videoyu tartışıyor!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

200 milyon yıllık ‘yaşayan fosil’ görüldü!

200 milyon yıllık ‘yaşayan fosil’ görüldü!

Canlı yayında fenomen, fenomeni dövdü!

Canlı yayında fenomen, fenomeni dövdü!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bir ilk! Ay'a meteorun çarpma anı görüntülendi

Tutulma sırasında gerçekleşti: Ay'a böyle çarpmış

İnanılmaz! Ölen sandık görevlisi 318 oldu!

İnanılmaz! Ölen sandık görevlisi 318 oldu!

Sevgilisinin doğum gününde pasta siparişi veren kadın, gelen paketle şok oldu

Doğum gününde büyük şok! 'Unutulmaz olsun istiyorum' dedi ve...

Tayland Kralı generali ile evlendi

Kral, generali ile evlendi

Bilim insanları tarih verdi: 13 Nisan 2029

Bilim insanları tarih verdi: 13 Nisan 2029

İslam karşıtı milletvekili adayı partisinden atıldı!

İslam karşıtı milletvekili adayı partisinden atıldı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.