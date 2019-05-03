Yıldız Savaşları'nın oyuncusu Peter Mayhew hayatını kaybetti

'Star Wars (Yıldız Savaşları)' adlı yapımla tanınan ABD'li oyuncu Peter Mayhew hayatını kaybetti.
Mayhew'ın ailesinin bugün yaptığı açıklamada, 74 yaşındaki oyuncunun 30 Nisan'da Teksas'daki evinde hayata gözlerini yumduğu belirtildi.
Açıklamada, Mayhew'in ölüm nedenine ilişkin herhangi bir detaya yer verilmedi.
(AA)
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