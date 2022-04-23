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Yıldız Tilbe'den Seren Serengil, Bircan Bali ve Arto'ya büyük şok!

23.04.2022 12:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sokak köpeklerine ilişkin paylaşımı nedeniyle tepki çeken sanatçı Yıldız Tilbe, bir televizyon programında kendisinin kişilik haklarına saldırdığı iddiasıyla sunucular Seren Serengil, Bircan Bali ve Arto hakkında konuşmama kararı aldırdı. Sunucular 1 ay boyunca Tilbe halkında konuşurlarsa hapis cezasına çarptırılacaklar.

Yıldız Tilbe'den Seren Serengil, Bircan Bali ve Arto'ya büyük şok!

Sanatçı Yıldız Tilbe, 12 Mart'ta sosyal medya hesabından sokak köpekleri ilgili paylaşımlarda bulunmuş, paylaşımlarında ‘saldıran köpek gruplarına bulundukları bölgenin halkı zehirli et versin, hepsi gebersin, insan parçalamak nedir ya' ifadelerini kullanmıştı. Paylaşım sonrası bazı hayvan severler ile hayvan haklarını koruyan kurumlar, Yıldız Tilbe hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunurken, Tilbe'de kendisine hakaret edildiğini iddia ederek aralarında ünlülerin de bulunduğu 26 kişi 11 kurum hakkında şikayette bulunmuştu.

KORUMA KARARI TALEP ETTİ

Yıldız Tilbe, kendisi üzerinden gündem oluşturduklarını, konuyu köpürttüklerini ve kendisine 'cahil kadın, hayvan düşmanı, akıl sağlığı bozuk, sen geber' şeklinde söylemlerde bulunduklarını iddia ederek sunucular Seren Serengil, Bircan Bali ve Arto hakkında korunma talebinde bulundu.

KARARA UYULMAZSA HAPİS YATACAKLAR

Talebi değerlendiren mahkeme, davalılar Seren Serengil, Bircan Bali ve Arto’nun 1 ay süreyle Yıldız Tilbe’ye yönelik şiddet tehdit, hakaret, aşağılama veya küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmamalarına ve iletişim araçlarıyla rahatsız etmemelerine hükmetti. Mahkeme ayrıca, 3 sunucunun karara uymaması halinde 3 günden 10 güne kadar 'zorlama hapis' uygulanmasına karar verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Bircan Bali Seren Serengil Yıldız Tilbe
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