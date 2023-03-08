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Yıldız Tilbe "Kadınlar günü kutlamasına gıcık oluyorum" dedi, tepki çekince kutladı

08.03.2023 20:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medya hesaplarından yaptığı çıkışlarla sık sık adından söz ettiren şarkıcı Yıldız Tilbe '8 Mart Dünya Kadınlar Günü' için yaptığı paylaşımıyla dikkat çekti. "Kadınlar günü kutlamasına gıcık oluyorum" diyen Tilbe, yorumlardan sonra Kadınlar Günü'nü kutladı.

Yıldız Tilbe "Kadınlar günü kutlamasına gıcık oluyorum" dedi, tepki çekince kutladı

Yıldız Tilbe, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Şarkıcı, bu kez 8 Mart Dünya Kadınlar Günü ile ilgili yaptığı paylaşımlarla dikkat çekti.

"KADINLAR GÜNÜ KUTLAMASINA GICIK OLUYORUM"

Tilbe, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Kadınlar günü kutlamasına gıcık oluyorum" ifadelerini kullandı.

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Kısa sürede paylaşımına onlarca yorum gelen Tilbe, yeni paylaşımlar yaparak "Kadınlar günü kutlamasının çıkış noktası olan kadınları, saygı ile anıyorum. Kadınlara her gün kutlu olsun. Bir gün ne ki, yarısı bitti bile. Hayat kutlu olsun" ifadelerini kullandı.

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