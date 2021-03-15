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Yıldız Tilbe'nin gençlik fotoğrafları olay oldu! Alba Flores ve Nesrin Cavadzade'ye benzetildi

15.03.2021 01:29 | Son Güncelleme:
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Yıldız Tilbe'nin gençlik fotoğrafları olay oldu! Alba Flores ve Nesrin Cavadzade'ye benzetildi

Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekmeye devam ediyor. Son olarak gençlik fotoğraflarını paylaşan Yıldız Tilbe'nin yıllar önceki halleri La Casa De Papel'in yıldız ismi Alba Flores ile Yasak Elma'nın yıldızı Nesrin Cavadzade'ye benzetildi.

Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe, Twitter hesabını aktif olarak kullanan ünlü isimler arasında yer alıyor. Yaptığı ilginç paylaşım ve yorumlarla dikkat çeken Tilbe bu defa gençlik yıllarına ait fotoğraflar yayınlamaya başladı.

Tilbe'nin ardı ardına sıraladığı fotoğraf kareleri kullanıcılar tarafından binlerce beğeni alırken, yorumlar da peş peşe geldi.

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Tilbe'nin yayınladığı karelerden birinde, ünlü şarkıcının, oyuncu Nesrin Cavadzade'ye benzerliği de dikkat çekti.

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Tilbe ayrıca, La casa de papel dizisinde rol alan ve 'Nairobi' karakterini hayat veren Alba Flores'e de benzetildi.
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Anahtar Kelimeler:
Nesrin Cavadzade Yıldız Tilbe
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