Yıldız Tilbe'nin gençlik fotoğrafları olay oldu! Alba Flores ve Nesrin Cavadzade'ye benzetildi

Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe, Twitter hesabını aktif olarak kullanan ünlü isimler arasında yer alıyor. Yaptığı ilginç paylaşım ve yorumlarla dikkat çeken Tilbe bu defa gençlik yıllarına ait fotoğraflar yayınlamaya başladı.

Tilbe'nin ardı ardına sıraladığı fotoğraf kareleri kullanıcılar tarafından binlerce beğeni alırken, yorumlar da peş peşe geldi.



Tilbe'nin yayınladığı karelerden birinde, ünlü şarkıcının, oyuncu Nesrin Cavadzade'ye benzerliği de dikkat çekti.

Tilbe ayrıca, La casa de papel dizisinde rol alan ve 'Nairobi' karakterini hayat veren Alba Flores'e de benzetildi.





