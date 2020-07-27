MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Yılın aşk bombası! Serdar Bilgili ve Selin Şekerci yeni aşka yelken açtı

Yılın aşk bombası! Serdar Bilgili ve Selin Şekerci yeni aşka yelken açtı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.07.2020 10:01 | Son Güncelleme

Ünlü oyuncu Selin Şekerci'in, ünlü iş adamı Serdar Bilgili ile yeni bir aşka yelken açtığı iddia edildi.

Yılın aşk bombası! Serdar Bilgili ve Selin Şekerci yeni aşka yelken açtı

Ünlü iş insanı Serdar Bilgili'nin son dönemde adı oyuncu Selin Şekerci'yle anılıyor. Yönetmen Muratcan Oğuz'dan ayrılan Şekerci'nin ünlü iş insanı Serdar Bilgili ile Bodrum'da bir koyda görüldükleri iddia edildi. Güzel oyuncu ise çıkan iddialara karşılaşmamız tamamen tesadüf dediği öğrenildi.

BİLGİLİ'DEN AÇIKLAMA GELMEDİ

Tv100'ün haberine göre, oyuncu Selin Şekerci ile ünlü iş insanı Serdar Bilgili Bodrum'da görüldüler. Bilgili tarafından bir açıklama gelmezken Şekerci karşılaşmanın tesadüf olduğunu belirtti. 2014 yılında Kaçak Gelinler dizisinde canlandırdığı Şebnem karakteri ile çok sevilen ve büyük bir hayran kitlesi kazanan Selin Şekerci, son olarak 2017 yılında Fox TV ekranlarında yayınlanan Çoban Yıldızı dizisinde Zühre karakterini canlandırmıştı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Doğumdan 8 ay sonra podyumda! Doğumdan 8 ay sonra podyumda!
Nebahat Çehre sektör değiştirdi! İşte yeni mesleğiNebahat Çehre sektör değiştirdi! İşte yeni mesleği
'İhtiyacım olan kafamı yarmakmış.''İhtiyacım olan kafamı yarmakmış.'
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

YKS 2020 sonuçları açıklandı!

YKS 2020 sonuçları açıklandı!

Meteoroloji illeri sıraladı ve uyardı: Gök gürültülü sağanak geliyor

Meteoroloji illeri sıraladı ve uyardı: Gök gürültülü sağanak geliyor

Ünlü şefle ilgili anlattıklarıyla herkesi şaşırttı! "Şaka mı bu adam?"

Ünlü şefle ilgili anlattıklarıyla herkesi şaşırttı! "Şaka mı bu adam?"

Erdoğan talimat verdi: Bina boşaltılıyor

Erdoğan talimat verdi: Bina boşaltılıyor

4 ayın ardından ilk uçuş Türkiye'ye

4 ayın ardından ilk uçuş Türkiye'ye

DSÖ'den dünyayı korkutan açıklama! Açık açık söyledi

DSÖ'den dünyayı korkutan açıklama! Açık açık söyledi

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Diskalifiye şoku! Yarışmacının yemeğini aldı ve...

Diskalifiye şoku! Yarışmacının yemeğini aldı ve...

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Eleştirileri yok sayıyor! Ülkesine döndü

Eleştirileri yok sayıyor! Ülkesine döndü

Mert'in yorumu olay oldu! "Aşk kokusu..."

Mert'in yorumu olay oldu! "Aşk kokusu..."

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İtalyan Claudia Romani'den olay pozlar

Kumsala yattı ve...

Cemal Can’ın Survivor şampiyonluğuna Yasin sahip çıktı!

Cemal Can’ın Survivor şampiyonluğuna Yasin sahip çıktı!

Nebahat Çehre sektör değiştirdi! İşte yeni mesleği

Nebahat Çehre sektör değiştirdi! İşte yeni mesleği

Survivor Taner Tolga Tarlacı’dan Elon Musk’a ilginç teklif! ‘Seni uzaya fırlatırım’

Elon Musk'a ilginç teklif! 'Seni uzaya fırlatırım'

Serel Yereli iç çamaşırlı pozuyla meydan okudu! Tepkiler gecikmedi

Serel Yereli iç çamaşırlı pozuyla meydan okudu! Tepkiler gecikmedi

Ziynet Sali hamile mi? Açıklama geldi

Ziynet Sali hamile mi? Açıklama geldi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.