YEMEK

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Keşfet

Yılın çoğunu yaylalarda geçiriyorlar! Bebekleri sırtında peynir, tereyağı ve yoğurt yapıyorlar

Hayvanlarına daha iyi otlaklar bulmak amacıyla konargöçer yaşam süren aileler, yılın büyük bölümünü yaylalarda geçirerek zorlu doğa koşullarına rağmen hayvancılık faaliyetlerini sürdürüyor.

Yılın çoğunu yaylalarda geçiriyorlar! Bebekleri sırtında peynir, tereyağı ve yoğurt yapıyorlar
Çiğdem Berfin Sevinç

İlkbaharda hayvanlarıyla yola çıkan göçer aileler, kilometrelerce yol katederek ulaştıkları yaylalarda çadır kuruyor. İlkbahar ve yaz aylarını burada geçiren aileler, küçükbaş hayvanlarını otlatarak geçimlerini sağlıyor.

Yaylalarda hayvanların sütünden peynir, tereyağı ve yoğurt üreten aileler, bu ürünlerin bir bölümünü kendi ihtiyaçları için kullanırken kalanını satarak aile bütçesine katkıda bulunuyor.

Yılın çoğunu yaylalarda geçiriyorlar! Bebekleri sırtında peynir, tereyağı ve yoğurt yapıyorlar 1

Konargöçer yaşamın zorluklarına rağmen geleneklerini sürdüren aileler, ulaşım ve barınma sorunlarının yanı sıra değişen hava koşullarıyla da mücadele ediyor. Sürülerini kurt, ayı ve yılan gibi yabani hayvanlardan korumak için de tedbir alan göçerler, yetiştirdikleri küçükbaş hayvanlarla hayvancılık sektörüne katkı sunuyor.

Yılın çoğunu yaylalarda geçiriyorlar! Bebekleri sırtında peynir, tereyağı ve yoğurt yapıyorlar 2

Göçer ailelerin yaşamında kadınlar da önemli sorumluluk üstleniyor. Günün erken saatlerinde başlayan mesailerinde çocuklarıyla ilgilenen kadınlar, hayvanların sütünü sağıyor, peynir ve yemek yapıyor, günlük ev işlerini yerine getiriyor.

Yaylada koyun sürüsü bulunduğunu belirten Ömer Faruk Küçükkaya, geçimlerini sağlamak için zorlu koşullarda çalıştıklarını söyledi.

Yılın çoğunu yaylalarda geçiriyorlar! Bebekleri sırtında peynir, tereyağı ve yoğurt yapıyorlar 3

KURT, AYI, YILAN...

Yaylada birçok tehlikeyle karşılaştıklarını anlatan Küçükkaya, "Çok cefa çekiyoruz ama ekmeğimiz için mecburuz. Rahat, kolay bir ekmek yok. Burada kurt, ayı, yılan var. Köpeklerimiz hem bizi hem sürülerimizi koruyor. Yaylada hayvanların bakımı gece ve gündüz sürüyor." dedi.

Yılın çoğunu yaylalarda geçiriyorlar! Bebekleri sırtında peynir, tereyağı ve yoğurt yapıyorlar 4

Küçükkaya ailesinin kadınları ise yayladaki mesainin sabahın erken saatlerinde başladığını ve gün boyunca devam ettiğini belirtti.

Hem aile fertleriyle hem de hayvanlarla ilgilendiklerini ifade eden kadınlar, "Sabah 05.30'da kalkıyoruz, gün boyu işlerimiz sürüyor. Çok zor ama geçimimizi sağlamak için mecburen bu işi yapıyoruz." diye konuştu.

Yılın çoğunu yaylalarda geçiriyorlar! Bebekleri sırtında peynir, tereyağı ve yoğurt yapıyorlar 5

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Meşhur lezzetin sırrı ortaya çıktı! Bakın nasıl hazırlanıyorMeşhur lezzetin sırrı ortaya çıktı! Bakın nasıl hazırlanıyor
Her gün bir avuç tüketmek mucize yaratıyor! Her gün bir avuç tüketmek mucize yaratıyor!

Anahtar Kelimeler:
peynir yoğurt tereyağ yayla bebek
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
ABD'de 9 kişiyi taşıyan jet evlerin üzerine düştü! Ölüler var

ABD'de 9 kişiyi taşıyan jet evlerin üzerine düştü! Ölüler var

Fon soruşturmasında Dünya Gazetesi sahibi gözaltına alınmıştı! Karar verildi

Fon soruşturmasında Dünya Gazetesi sahibi gözaltına alınmıştı! Karar verildi

Beşiktaş son dakikada yıkıldı! Kasımpaşa'ya 2 puan kaybetti

Beşiktaş son dakikada yıkıldı! Kasımpaşa'ya 2 puan kaybetti

Bir döneme damga vuran Kaan Girgin'in son hali gündem oldu

Bir döneme damga vuran Kaan Girgin'in son hali gündem oldu

Yatırımcılar dikkat! Ünlü ekonomistten dikkat çeken analiz

Yatırımcılar dikkat! Ünlü ekonomistten dikkat çeken analiz

Takasbank Genel Müdürü Yunus Arıncı ifade verdi! Arıncı hakkında adli kontrol kararı

Takasbank Genel Müdürü Yunus Arıncı ifade verdi! Arıncı hakkında adli kontrol kararı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
Künye İletişim Editoryal İlkeler Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.