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  4. Yılın en büyük kış spor etkinliği Red Bull Homerun’a kayıtlar başladı

Yılın en büyük kış spor etkinliği Red Bull Homerun’a kayıtlar başladı

Red Bull Red Bull
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Yılın en büyük kış spor etkinliği Red Bull Homerun, Türkiye’nin en önemli kayak merkezlerini ele geçirmeye hazırlanıyor.8 Şubat Cumartesi günü binlerce kayak ve snowboard sever, aynı anda Kartalkaya, Uludağ, Erciyes ve Palandöken’de hem spor yapacak hem de eğlencenin tadını çıkarak. Türkiye’de ilk kez gerçekleştirilecek ve Audi’nin sponsorluğunu üstlendiği Red Bull Homerun’a katılmak isteyen tüm kayakseverler, redbull.com.tr/homerun adresinden başvurabilecek.

8 Şubat 2020 Cumartesi günü Türkiye’nin en büyük kış spor etkinliği olan Red Bull Homerun, kayak merkezlerini ele geçiriyor. Audi’nin sponsorluğunda Kartalkaya, Uludağ, Erciyes ve Palandöken’de gerçekleştirilecek, spor ve eğlenceyi bir araya getiren etkinlikte, binlerce amatör ve profesyonel sporcu, eşsiz bir deneyim yaşayacak.

Kayakseverlerin 200 metre koşarak kayak ekipmanlarına ulaşacağı sonrasında en hızlı şekilde bitiş çizgisine varmaya çalışacağı Red Bull Homerun kayak ve snowboard olmak üzere 2 kategoriden oluşuyor. Her kategorinin kadın ve erkek birincilerinin yanı sıra en yaratıcı ve eğlenceli kostüme de sürpriz ödüllerin verileceği etkinliğe ücretsiz olarak katılınabiliyor. Kayıt olmak ve etkinlik hakkında daha fazla bilgi almak isteyenler redbull.com.tr/homerun adresini ziyaret edebilir.

RED BULL HOMERUN NEDİR?

Bu sene 11. yılını kutlayacak olan Red Bull Homerun, dünyanın en önemli kayak merkezlerinde gerçekleştirilen, eğlence ve sporu bir araya getiren global çapta bir organizasyon. Etkinliğe katılanların önce koşarak kayak ekipmanlarına ulaştıkları, sonrasında da kayak ya da snowboard’larıyla en hızlı şekilde bitiş çizgisine varmaya çalıştıkları Red Bull Homerun’da en önemli kural katılımcıların birbirlerine temas etmemeleri ve çok eğlenmeleri. Spor ve eğlenceyi bir araya getiren etkinlik eşsiz bir kutluma ile sona erecek. Türkiye’de ilk kez gerçekleştirilecek Red Bull Homerun, dünyadaki örneklerinden farklı olarak Türkiye’de 4 kayak merkezinde aynı gün, aynı anda düzenlenecek.


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