Yılın en iyi 50 buluşu listesinde yer aldı

4K televizyonların yaygınlaşmasının ardından 8K ekranlar konuşulmaya başlandı. LG Electronics (LG) tarafından global pazara sunulan 88 inçlik LG 8K OLED TV de, Time Dergisi’ne göre yılın en iyi 50 buluşu arasında yer alarak haklı şöhretini perçinledi.

Unutulmaz sinema deneyimi yaşamak ve büyük ekranda en gerçekçi oyunları oynamak isteyenlerin vazgeçemeyeceği LG 8K OLED TV, Uluslararası Görüntü Metroloji Komitesi (ICDM) tarafından belirlenen Bilgi Görüntüleme Ölçümleme Standardı (IDMS) çözüm kriterlerinin üzerine çıkıyor. Sektör testleri, LG 8K OLED TV’lerin 8K'lı yayınlarında, 8K içeriğindeki tüm ek detaylarını deneyimleyebileceklerini garanti ediyor.

LG 8K OLED TV, LG’nin rakipsiz ekran teknolojisinin kanıtı olarak, en küçük detayların yanı sıra, canlı ve gerçekçi renkler sunuyor. Dünyanın ilk 8K OLED TV'si olma özelliği taşıyan Z9 modeli, Full HD'deki piksellerin 16 katına eşdeğer 33 milyon bağımsız olarak aydınlatılan pikselle 8K Ultra HD çözünürlük (7.680 x 4.320) sunuyor. Bu da UHD TV’lerin 4 katı daha yüksek çözünürlük anlamına geliyor. LG 8K OLED TV’de dördüncü seviyeden altıncı seviyeye kadar yükseltilmiş gürültü azaltma özelliği de bulunuyor. Tüm bunların sonucunda, 4K ve Full HD görüntülerin çözünürlüğünü yükseltilerek 8K’ya yakın bir kalitede izleyiciye sunuluyor.