Yılın en iyi 50 buluşu listesinde yer aldı

4K televizyonların yaygınlaşmasının ardından 8K ekranlar konuşulmaya başlandı. LG Electronics (LG) tarafından global pazara sunulan 88 inçlik LG 8K OLED TV de, Time Dergisi’ne göre yılın en iyi 50 buluşu arasında yer alarak haklı şöhretini perçinledi.
Unutulmaz sinema deneyimi yaşamak ve büyük ekranda en gerçekçi oyunları oynamak isteyenlerin vazgeçemeyeceği LG 8K OLED TV, Uluslararası Görüntü Metroloji Komitesi (ICDM) tarafından belirlenen Bilgi Görüntüleme Ölçümleme Standardı (IDMS) çözüm kriterlerinin üzerine çıkıyor. Sektör testleri, LG 8K OLED TV’lerin 8K'lı yayınlarında, 8K içeriğindeki tüm ek detaylarını deneyimleyebileceklerini garanti ediyor.
LG 8K OLED TV, LG’nin rakipsiz ekran teknolojisinin kanıtı olarak, en küçük detayların yanı sıra, canlı ve gerçekçi renkler sunuyor. Dünyanın ilk 8K OLED TV'si olma özelliği taşıyan Z9 modeli, Full HD'deki piksellerin 16 katına eşdeğer 33 milyon bağımsız olarak aydınlatılan pikselle 8K Ultra HD çözünürlük (7.680 x 4.320) sunuyor. Bu da UHD TV’lerin 4 katı daha yüksek çözünürlük anlamına geliyor. LG 8K OLED TV’de dördüncü seviyeden altıncı seviyeye kadar yükseltilmiş gürültü azaltma özelliği de bulunuyor. Tüm bunların sonucunda, 4K ve Full HD görüntülerin çözünürlüğünü yükseltilerek 8K’ya yakın bir kalitede izleyiciye sunuluyor.
İkinci Nesil α9 Akıllı İşlemci ile Üstün Performans
Bu üstün performans, LG’nin ikinci nesil α9 (Alpha 9) 8K akıllı işlemci tarafından geliştiriliyor. LG’nin gelişmiş işlemcisi, derin öğrenme teknolojisini kullanarak görüntü ve ses kalitesini yükseltiyor ve geniş bir veritabanına erişim sağlayarak kaynak kalitesini tanıma ve her türlü içeriği en iyi duruma getirme olanağı sağlıyor. İkinci Nesil α9 8K işlemci, her zaman mükemmel ekran parlaklığı seviyesine ulaşmak için ortam koşullarını da analiz ediyor.
Akıllı algoritma, iki kanallı sesi sanal 5.1 surround sese dönüştürerek filmlere, müziğe ve spor olaylarına hayat veren üç boyutlu bir ses deneyimi sağlayabiliyor. LG 8K OLED TV benzersiz bir sinema izleme deneyimini garanti etmek için Cinema HDR teknolojisi ile 8K çözünürlüğünde HDR10 Pro ve HLG Pro formatlarını desteklerken 4K çözünürlüğünde de Dolby Vision ve Technicolor'un Gelişmiş HDR formatlarını destekliyor. LG ayrıca, izleyicilerin saniyede 60 kare hızında 8K içeriğin keyfini çıkarmasını sağlayacak HDMI 2.1 özelliklerini destekleyen dört bağlantı noktası sağlayarak 8K TV'lerini geleceğe uygun hale getiriyor.
Okuyucu Yorumları 0 yorum