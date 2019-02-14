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Yılın kadını Demet Evgar’dan şahane konuşma

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ÜNLÜLER  | 14.02.2019 09:37 | Son Güncelleme

“GQ Türkiye Men Of The Year” ödül töreni dün yapıldı. GQ Türkiye'nin gecesine yılın kadını seçilen Demet Evgar'ın konuşması ise damga vurdu. Evgar annesine ettiği teşekkürle tüyleri diken diken etti.

GQ Türkiye, 2018’de başarıları ve stiliyle dikkat çeken erkekleri ve yılın kadınını seçti.

Şu sıralar Avlu'da rol alan Demet Evgar, GQ Men Of The Year 2018’de Yılın Kadını seçildi.

Evgar ödülünü alırken yaptığı konuşmayla herkesin tüylerini diken diken etti.

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Evgar konuşmasında "Anne nerdesin" diye seslenerek şunları söyledi: "Kadın olmama izin verdiğin için beni hep desteklediğin için Manisa'da balkon da yıldızlara bakarken kurduğumuz hayallerin birçoğu gerçek oldu daha da, olacaklar için çok teşekkürler."

Evgar konuşmasını şöyle sonlandırdı: "Bu ödülü toprak altında bu memlekette binlerce yıldır kalmış olan kadın hikayeleri için alıyorum."

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Anahtar Kelimeler:
Demet Evgar GQ Türkiye

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